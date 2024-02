Kaaiman kiest keurig | N-V-Afwezig

Boeren zijn sluwe vossen. Pakken uit met hun straatprotesten uitgerekend tijdens de week waarin uw leider op plezierreis is in Zuid-Amerika, tanteke Demir overlijdt, Jan Jambon uitzonderlijk een culturele verplichting van zijn kalender heeft geplukt, en Annick De Ridder weer een keer is waar ze beter niet zou zijn. En zo moest de N-VA, die de boeren zo vlijtig de stikstof onder de nagels vandaan heeft getreiterd, meemaken hoe Jo Brouns daar de publicitaire vruchten van plukte: van ’s morgens tot ’s avonds in de media.

Jo deed wat elke CD&V-minister van Landbouw doet: liegen. Dat de sector blij mocht zijn met iemand als hij, die zijn voeten zoveel dwars had gezet dat hij ondertussen opzij wandelde in plaats van vooruit. Je zou vergeten dat Jo niet eens twee jaar in functie is. Wie was zijn voorganger, weet u dat nog? Wie is de echte minister van Landbouw, die bij het aantreden van de regering de eed heeft afgelegd? Cindy Envy kan het niet geweest zijn. Men ziet Cindy bezwaarlijk onder een koe of een zeug gaan liggen, haar oranje netkousen en haar fuck-me-laarsjes zouden er lief uitzien. Hilde Crevits? Dat is mogelijk, die heeft geen netkousen en was ook opvallend afwezig bij het intomen van het oproer. Momentje alstublieft.

Even opgezocht: ja, het was Crevits. En waarom is zij dan opgestapt? Dat is maar één keer doorklikken op Wikipedia en je weet het: omdat de beruchte zelfbedieningszaak W. Beke uit Leopoldsburg ontslag moest nemen als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Nadat onder zijn bewind een massagraf werd ontdekt in onze woonzorgcentra en de kindermishandeling in onze crèches de allure begon aan te nemen van die onder koning Herodes. W. Beke vluchtte weg in zijn gemeentehuis en heeft zichzelf intussen bediend met een extra promotie: de eerste plaats op de Europese lijst. Hij gaat ervan uit dat CD&V een Europese zetel haalt.

Dat is niet zo zeker, want vandaag liggen de resultaten van de nieuwste Kaaiman-peiling op ons bureau. Die leren dat de boerenkrijg van vorige week, ondanks het kranige weerwerk van Jo Brouns, CD&V nog meer stemmen heeft gekost dan de N-VA. Beide zakken 2 tot 3 procentpunten onder hun al dramatisch lage score in de vorige poll. Een eerste analyse wijst uit dat die stemmen hoofdzakelijk zijn gegaan naar het Vlaams Belang, de Raoul, en Gwendolyn, dit laatste in de streek rond Averbode, Zichem en Scherpenheuvel. Met andere woorden: de cordoncoalitie doet alweer een gouden zaak.

En dan hebben we op de barricades Els Ampe nog gemist, stichtster-voorzitster van Voor U. Zij ging bij de oprichting van haar partij voorzichtig uit van 7 procent van de stemmen, mocht dat tot 9 procent optrekken toen al na twee weken Peter Verlinden laffelijk de stal verliet, en had vlot boven 10 procent mogen hopen indien ze in de Europese Wijk, midden in haar kiesgebied, boven op een tractor was geklommen, zoals Boris Jeltsin destijds op zijn tank. Het mag nog lang zijn tot 9 juni, maar sommige beelden krijg je niet in een paar maanden van je netvlies. Een gouden kans laten liggen.