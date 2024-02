Kaaiman kiest keurig | N-WA

Wat deed het deugd weer eens een artikel te lezen over de transfers van Vlaanderen naar Wallonië. En dan nog op de voorpagina van De Tijd. Het was genuanceerder, want ook Limburgers en West-Vlamingen schijnen te profiteren van de gulheid van voornamelijk Vlaamse en Waalse Brabanders, onder wie Kaaiman.

De transfers naar Wallonië waren jarenlang een centraal thema van de Vlaamse politiek. Met weemoed denken wij terug aan wijlen Robert Senelle. Wij hadden een rubriek in Knack waarin prominenten commentaar gaven op de actualiteit. Dat was gemakkelijk: zij deden het werk en wij schreven het gewoon uit. En het leek nog intelligent ook, dat viel op. Een van die vooraanstaanden was professor Senelle. Bij elk bezoek wond hij zich op over de transfers naar Wallonië. Om zo actueel mogelijk te zijn belde hij een uur voor onze komst naar het VEV, om ons dan toe te roepen: ‘Ik heb hier de allerlaatste cijfers: 4 miljard 336 miljoen 271 duizend 435 euro. Schrijf dit in ons artikel.’

Als je ziet hoe snel Els Ampe aan 10 procent zit, is het met de Nieuw-Waalse Alliantie droevig gesteld.

Het was de tijd dat uw leider, het dubbele van vandaag, met bestelwagens vals geld en een paar cameraploegen naar de scheepslift in Strépy trok om de Walen te jennen. Het idee dat hij premier van een federale regering zou worden, was toen even absurd als het idee dat hij de marathon van Antwerpen levend zou uitlopen. En kijk, het tweede heeft hij gedaan en het eerste hoopt hij te doen. Hij wil premier worden, van een federale regering of een zakenkabinet. Enfin, toch tot 9 juni ’s avonds, dan trekt hij zijn belofte weer in, dat is al een gewoonte. Vraag is of de Walen hem zouden accepteren. Alain Narinx, de Waalse pennenvriend van onze Wim Van de Velden, verwoordde het subtiel in een van zijn brieven: ‘Hij kan hier niet op veel sympathie rekenen.’

Dat denken wij ook niet. Ze zijn Strépy niet vergeten, evenmin als alle beledigingen over ‘de luie werkloze Waal’. Het was met een duivels genoegen dat de Waalse pers onthulde dat zijn zus Karina in de provincie Luxemburg in een leefgemeenschap hokte en daar elke maand 900 euro werklozensteun trok. Een Waalse werkloze als zuster en een gauchist en voormalig CIA-koerier als broer, niet iedereen kan uitpakken met zijn familie. Hoe zit het trouwens met zijn Waalse zusterpartij? Die schijnt moeilijk van de grond te komen. Als je ziet hoe Els Ampe twee maanden na de stichting van Voor U al aan 10 procent zit, is het met de Nieuw-Waalse Alliantie droevig gesteld. Met Hendrik Vuye hebben ze nochtans de geknipte lijsttrekker in huis, zij het dat die tijdelijk buiten een luchtje is gaan scheppen. Meermaals verkozen tot populairste docent aan de universiteit van Namen, wie doet hem dat na?