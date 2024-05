Kaaiman kiest keurig | Narcoïne

Geen land ter wereld heeft een blitsere drugscommissaris dan België. En wij hebben de indruk dat Ine Van Wymersch dat zelf beseft. Divatrekjes, zoals Natalia maar op een hoger niveau.

Ine werd geïnterviewd in De Tijd en liet er geen twijfel over bestaan: ‘Als we niets doen, worden we een narcostaat.’ Ipso facto: we worden een narcostaat. Meer nog: we zijn het al. Binnenkort op Netflix. Starring: Dikke Nordin, Bolle Jos, Frank De Tank en Vincent Van Quickenborne.

Toch heeft Ine al een paar opmerkelijke successen geboekt. Aan de verbrandingsovens moeten de witte bestelauto’s met in beslag genomen drugs niet meer aanschuiven tussen de vuilniswagens die daar elke dag met een slakkengangetje de helling op kruipen, ze mogen via de ‘fast lane’ iedereen voorbijsteken. Boven in de oven worden de drugs dan met bekwame spoed uitgeladen, en overgelaten aan de goede zorg van de oveniers. De winst die via deze verbetering wordt geboekt, is aanzienlijk.

Ine heeft ook speciale plofkoffers aangekocht. Dat systeem werkt als volgt. De douane onderschept in de Antwerpse haven 4 ton cocaïne en stopt die in een valies van Ine. Een douanier drukt nu op een knopje, en heeft dan 15 seconden de tijd om dekking te zoeken. Daarna vliegt de koffer met zijn inhoud de lucht in, waarna iedereen van Schilde tot Schelle een week stoned rondloopt.

Wie zoals Ine samen met uw leider een opiumtrip in Zuid-Amerika maakt, is van geen kleintje vervaard

Wie zoals Ine samen met uw leider een opiumtrip in Zuid-Amerika maakt, is van geen kleintje vervaard. Maar aangenamer is haar leven er niet op geworden. Vroeger, toen ze nog procureur was, een beroep dat voornamelijk wordt uitgeoefend door losbollen en fuifgangers, maakte Ine op televisie furore met haar ietwat speelse verschijning. Maar gewaagde topjes zijn ondertussen vervangen door een kogelvrij harnas. Ze wordt de klok rond geschaduwd door gewapende bodyguards, haar kantoor is enkel via een geheime gang te bereiken, en wonen doet ze nu in een ondergrondse bunker die bestand is tegen een vliegtuigcrash en een atoombominslag. In haar badkamerkastje is de vroegere voorraad make-up en hulpstukken vervangen door jodiumpillen en wondhelende zalf. Ja, het leven van een drugscommissaris is aanlokkelijk. En alsof dat niet erg genoeg is, moet ze geregeld overleggen met Paul Van Tigchelt, dat stond evenmin in de arbeidsvoorwaarden toen ze een jaar geleden aan de slag ging.

Maar er zijn ook fijne momenten. Bijvoorbeeld de frequente vergaderingen met Jan Tytgat, waarin de nieuwste producten op de drugsmarkt niet alleen worden besproken maar ook uitgetest. Medewerkers vertellen ons dat deze meetings aanleiding geven tot uitbundige taferelen, die men bij andere overheidsdiensten enkel aantreft in het bureau van de CEO van de Nationale Loterij, vanaf een uur of tien ’s ochtends. Toen Jan Tytgat op een windluwe namiddag Ine voordeed hoe ze vanop een hoog gebouw naar beneden moest vliegen, grepen haar lijfwachten net op tijd in. Tot grote schrik van Jan, die na een sierlijke landing op de begane grond in paniek om zich heen keek maar geen Ine meer zag. Hij hoorde haar wel ergens hoog in de lucht jodelen.