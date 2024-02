Kaaiman kiest keurig | Narcos

De ‘war on drugs’ is een beslissende fase ingetreden: uw leider Bart De Wever en drugscommissaris Ine Van Wymersch zijn samen naar Zuid-Amerika gevlogen om het probleem bij de wortel aan te pakken. ‘Als de drugs ginder niet vertrekken, kunnen ze hier niet aankomen’, sprak uw leider, en zoals gewoonlijk viel er tegen zijn scherp inzicht weinig in te brengen.

Nu was de Antwerpse drugsmaffia al een tijd opgejaagd door Kristian Vanderwaeren, het hoofd van de douane dat altijd onder een iets te grote kepie zit. Hadden ze in Antwerpen het verstand gehad om alle cocaïne die hij in beslag heeft genomen te verkopen in plaats van in brand te steken, had de Vlaamse regering niet moeten opdraaien voor de torenhoge schulden van de stad. Met de trip van onze belangrijkste twee drugsbestrijders wordt het nu echt ernst, al maakt de aanwezigheid van Van Wymersch ons een beetje ongerust.

Wij verdenken haar ervan af en toe stiekem een stickie op te steken, een plakje speciale cake bij de thee te nuttigen, of enkele hallucinogene paddenstoelen door de hertenragout te mengen. Men kan opwerpen: ‘Ze werkt zich in haar materie in, wat lovenswaardig is’, maar net zo goed organiseert ze de trafiek zelf. In een moderne Vlaamse film was dat zeker een verhaallijn.

Bart en Ine bezoeken Colombia, Ecuador, Costa Rica en Peru, waar hun komst is voorafgegaan door die van Vaiana, de neushoorn uit Planckendael. Dan neem je Van Wymersch er ook wel bij. De Bolivariaanse Republiek Venezuela wordt niet aangedaan, daar is geen drugsprobleem. ‘Of alle potentiële gesprekspartners nog leven tegen dat de Belgische delegatie aankomt, valt af te wachten’, blikte misdaadverslaggever Faroek Özgünes voorzichtig vooruit, en zijn woorden waren nog niet koud of de Ecuadoraanse collega van Van Wymersch werd op straat met kogels doorzeefd. De burgemeesters van Hamburg en Rotterdam zijn ook mee, maar aan hen heb je niet veel in een vuurgevecht.

De plaatselijke autoriteiten in Zuid-Amerika hopen te vernemen hoe het bewakingssysteem in de Begijnenstraat precies werkt.

De Belgische consul in Bogota, waar onze twee vriendjes in een gepantserde wagen onder begeleiding van een colonne legertanks werden vervoerd, waarschuwde dat het in Ecuador gevaarlijk is. Zeker vergeleken met het rustige Colombia. In Ecuador liep het bendegeweld de jongste weken de spuigaten uit nadat twee gevangen drugsbaronnen waren ontsnapt. De plaatselijke autoriteiten hopen te vernemen hoe het bewakingssysteem in de Begijnenstraat precies werkt, want daar is nog nooit iemand gaan lopen, behalve een paar cipiers. ‘De haven van Guayaquil is een open riool’, verklaarde uw leider bij zijn vertrek, wat de havenschepen van Guayaquil graag gelezen zal hebben. De gastheer een beetje stroop aan de baard smeren is het beginpunt van elke diplomatieke missie.