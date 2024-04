Kaaiman kiest keurig | Nergens beter

Dikke Nordin keek verbaasd op toen hij vorig weekend in Melsbroek uit zijn privé-Falcon stapte en op de tarmac werd opgewacht door een schriel mannetje met opgestroopte mouwen. In het milieu van Dikke Nordin is dat een signaal voor een duel met de blote vuist. Maar dit scharminkel heette hem hartelijk welkom: ‘Blij u terug te zien in België, mijnheer Nordin.’

Paul Van Tigchelt, u had hem misschien herkend, ging ervan uit dat Nordin de familienaam van de aangekomene was, en Dikke de voornaam. Dat overkwam eerder een van zijn voorgangers Koen Geens, toen die geïnterviewd werd over de tijdelijke vrijlating van Farid Bamouhammad, niet zonder reden Farid le Fou genoemd. Met de valse voornaamheid waarvan hij zijn handelsmerk had gemaakt, sprak Geens over ‘mijnheer Le Fou’. Hij heeft nog 45.000 euro schadevergoeding moeten betalen aan mijnheer Le Fou. Op bevel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat ons al wat gekost heeft, hoeveel wordt zedig verzwegen.

Of mijnheer Nordin hem wou volgen, vroeg het mannetje op de tarmac. Hij zou hem persoonlijk met zijn dienstwagen naar zijn nieuwe adres in Antwerpen brengen, dan konden ze onderweg enkele modaliteiten bespreken. Helaas had mijnheer Nordin andere plannen, en was hij bovendien niet erg gediend van de vrijpostigheid van die schraalhans. Hij trok een van de vier pistolen die ze bij de fouillering niet ontdekt hadden vanwege een klein envelopje, schoot twee keer in de lucht en stapte, terwijl het ontvangstcomité ijlings de benen nam, in een van zijn eigen klaarstaande voertuigen. Daar gaf hij de chauffeur de opdracht: ‘Eerst naar Leuven. Campus Gasthuisberg, maar niet het ziekenhuis, dat gele gebouw erachter.’

Of mijnheer Nordin hem wou volgen, vroeg het mannetje op de tarmac. Helaas had mijnheer Nordin andere plannen.

In Leuven zat Jan Tytgat, als enige zo laat op Goede Vrijdag nog werkende laborant, over een paar bunsenbranders vol pruttelende en ruttelende brouwseltjes gebogen toen tot zijn verrassing de deur openvloog en er een donderende ‘Raad eens wie hier is!’ bijna de helft van zijn pipetten en retorten uiteen deed springen. Voor Jan, die een saai Paasweekend met de familie in het vooruitzicht had, klaarde de hemel ondanks het nachtelijke uur ineens op: ‘Het is niet waar! Dikke!’ Waarop de gevreesde crimineel met open armen op de gerespecteerde wetenschapper afstormde en riep: ‘Dunne! Hoelang is dat niet geleden. Maar vriend toch, nog altijd even scherp. Alles goed? Met de kinderen? Man, man, wat ben ik blij dat ik terug ben. Hebt gij hier een Nespresso-machine? Ik heb een pistachetaart meegebracht, exquise Dubai-patisserie, ge moet dat proeven. En zoek nadien eens uit wat er allemaal in zit, want er komt altijd zo een speciale vrolijkheid over mij als ik ervan eet. Alsof ze er iets in gedaan hebben, ik weet niet.’

Daarna bespraken beide mannen de jongste ontwikkelingen in de business, en nam Jan Tytgat Dikke Nordin mee naar een afgesloten gedeelte van het laboratorium: ‘Ik heb iets nieuws gevonden, het staat nog niet helemaal op punt. Ge moet mij eens zeggen wat ge ervan denkt.’