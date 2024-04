Kaaiman kiest keurig | Netkouscoalitie

Het was te vrezen, en het heeft al bij al nog lang geduurd, maar CD&V-voorzitster Cindy Envy heeft navolging gekregen: van Els Ampe, de niet zo stichtelijke stichtster van Voor U. Waar de eerste in oranje laarsjes, oranje netkousen en oranje bustier op een televisiepodium ontuchtig lag te kronkelen, poseerde de tweede in Het Laatste Nieuws in paarse laarzen, paarse netkousen, en een kort kleedje dat meer tentoonstelde dan verborg en verstandig was.

Geen enkele paaldanseres is bereid zich te etaleren zoals de voorzitsters van twee van onze politieke partijen. Die als alles volgens hun plan verloopt samen 18 procent van de Vlaamse kiezers zullen vertegenwoordigen, de netkouscoalitie dient zich aan. Wie van de twee het meest lust opwekt, Cindy of Els, laten we aan ieder van u over. De gustibus et coloribus...

Partijvoorzitsters in Vlaanderen gooien letterlijk alles in de strijd om de kiezers te verleiden. Behalve Melissa Depraetere, die doet het omgekeerde. Te vrezen valt dat de limiet nog niet is bereikt. We hebben met La Cicciolina ooit een echte pornoactrice in een parlement gehad, waar anders dan in Italië, en we zijn er in Vlaanderen niet ver meer van. Er is hier al een kandidate geweest die alleen haar benen op de campagnefoto zette. Is er op de lijsten van Voor U geen plaats voor Hot Marijke? Als Peter Verlinden erop mocht, dan Hot Marijke zeker. Minder vooringenomen, meer verdiensten voor de samenleving.

Wat de inhoud van het bewuste interview in Het Laatste Nieuws betreft, geen idee of veel lezers daaraan toegekomen zijn, herhaalt de voorzitster dat 7 procent de doelstelling is op 9 juni. Dat zou resulteren in 5 à 6 zetels in het parlement. Met zoveel overmoed zou je normaal gezien smakelijk lachen, ware er niet het vreesaanjagende voorbeeld van Lijst Dedecker, ‘de Partij van het Gezond Verstand’. Op 10 juni 2007 rijfde die vanuit het niets, en tot grootste verbazing van Jean-Marie zelf, zes zetels binnen: vijf in de Kamer en één in de Senaat.

Met de overmoed van Els Ampe zou je normaal gezien smakelijk lachen, ware er niet het vreesaanjagende voorbeeld van Lijst Dedecker.

Het was de fameuze verkiezing waarbij uw leider een levenslang trauma opliep. De N-VA, die alleen Geert Bourgeois in het parlement had, had in 2003 al een strategisch kartel gesloten met CD&V, en uw leider dacht dat de bij de VLD buitengepeste Dedecker een fikse versterking zou betekenen. Wat niet slecht gezien was, bleek nadien. Alleen wilden ze bij CD&V niet weten van die brulaap van de judo, dus Dedecker eruit of het kartel opgeblazen.

Uw leider beging de grootste vergissing uit zijn leven, en koos voor het eerste. Hij ligt tot vandaag op zijn knieën om vergiffenis te smeken, met een parlementsinkomen als zoenoffer. Waarna de sluw grijnzende Dedecker dan maar zijn goed hart toont, de spons erover, maar nooit helemaal. Uiteindelijk haalde de N-VA op de kartellijst in 2007 slechts één zetel meer dan Lijst Dedecker, in de Senaat dan nog, wat een regelrechte blamage was. En Jean-Marie had niet eens geposeerd in paarse, laat staan oranje laarzen en netkousen.