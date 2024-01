Kaaiman kiest keurig | O Lieveboerentoren

Tom Lanoye in Humo, over de renovatie van de Boerentoren: ‘Als je genoeg poen hebt, mag je blijkbaar knoeien met het Antwerpse patrimonium.’ Nee, er werd minder mee geknoeid toen hij er als stadsdichter de ABC-toren van maakte, en het hele gebouw ontsierde met een ronduit onnozel gedicht. In twee verschillende kleurtjes, dat wel.

Nooit geweten dat er zoveel Vlaamse bouwmeesters zijn of geweest zijn, tot ze samen een open brief publiceerden waarin ze luider dan gepast van hun architecturale oren maakten tegen het initiatief van de visionaire ondernemer Fernand Huts. Ook bekend als belangeloze sponsor van ‘Het Jaar van de Kaaiman’, elk jaar weer het bestverkochte boek in Vlaanderen. Zuurpruimen schreven dit toe aan de marketingtruc om bij elk exemplaar een gratis nummer van de zakenkrant De Tijd te schenken, maar die doorzichtige oprisping getuigde alleen van na-ijver en afgunst, twee Vlaamse specialiteiten.

Je kan in de wereld geen bouwplan tekenen, of architecten die naast de opdracht hebben gegrepen spuien er kritiek op. Van het Guggenheim Museum in Bilbao werd beweerd dat het meer op een treinongeluk dan op een gebouw leek. Miljoenen bezoekers zijn er intussen gepasseerd, allen zwaar onder de indruk. Volgens de Vlaamse bouwmeesters zou het ontwerp van de beroemde Amerikaanse architect Daniel Libeskind om boven op de Boerentoren een glazen diamant te plaatsen de skyline van Antwerpen totaal verwoesten. Een gepaster symbool voor Antwerpen vind je nochtans niet, of je moet er een dummy van Toby Alderweireld op zetten, maar die diamant ging voor lichtoverlast zorgen tot in de Seefhoek. Lichtoverlast! In de Seefhoek! Zwaaanst na ni. Huts is trouwens zelf van de Seefhoek, de enige die daar nooit voor overlast heeft gezorgd. Wacht, de reflectie van zon en maan ging de scheepvaart op de Schelde in gevaar brengen. Het zou niet de eerste boot zijn die tegen Het Steen botst, zeker nu dat is uitgebreid met een al even gecontesteerde cruiseterminal. Hoort iemand daar nog klachten over?

Tegen een lift in een glazen koker aan de buitenkant van de toren hadden de bouwmeesters ook al iets, we zijn vergeten wat. Zelf heeft de overheid geen geld om haar patrimonium te onderhouden, laat staan het energiezuinig en duurzaam te maken. Alles staat vol schimmel, barsten lopen over in scheuren en in de VRT regent het binnen in het bureau van de CEO. Vroeger regende het daar alleen klachten, nu ook water. De Boerentoren staat al decennia te verkommeren en was door het vele asbest in de muren letterlijk een stadskanker. Maar als dan een privépersoon zijn laatste spaarcenten aanspreekt om dat iconische bouwwerk op te knappen, ten bate van alle Antwerpenaren, wordt hij niet bedankt maar zwartgemaakt. Enfin, hij gaat er nu af, de diamant. Zoals al van in het begin het plan was van mijnheer Fernand, want beseft iedereen goed hoeveel zo een steen kost? Vraag het anders aan Kevin Janssens.