Kaaiman kiest keurig | Onze Raouls

Op 9 juni stemt u uiteraard op wie u wilt, maar mogen wij erop wijzen dat voor ons land Raoul Hedebouw de hoopgevendste Raoul is sinds Raoul Lambert. En hij heeft sterkere spieren, die zelfs een aanslag met een mes hebben overleefd.

Met de voetbalinterlands tegen Ierland en Engeland voor de deur kan het geen kwaad jongere lezers, die De Tijd ook al in overvloed schijnt te hebben, een brokje geschiedenis te serveren. Raoul Lambert, bijgenaamd ‘de Lotte’, was in de jaren 60 en 70 de gevreesde spits van Club Brugge en de nationale ploeg. Waarom ze hem ‘de Lotte’ noemden weet hij zelf niet, en hij is niet te verwarren met ‘de Lorre’ want dat was Lorenzo Staelens. Lambert was pijlsnel en een kans was bij hem een doelpunt, dat kunnen we van de huidige aanvallers van Club Brugge jammer genoeg niet zeggen. Lotte had één probleem: hij was voortdurend geblesseerd. Soms aan de knie, dan weer aan de dij, en geen spier of pees in zijn onderstel of hij had ze meermaals verrekt of gescheurd.

Voor Raymond Goethals, in die jaren coach van de Rode Duivels, was Lambert een certitude. Geblesseerd of niet geblesseerd, op krukken of niet op krukken, desnoods in een karretje, de Lotte stond in de basis. Dat leidde ooit tot een fikse ruzie toen België in het Estádio da Luz in Lissabon een beslissende kwalificatiematch voor het Europees kampioenschap moest afwerken tegen het onaantastbare Portugal van Eusébio. Lambert was wegens een zoveelste blessure vrijgesteld van de trainingen, maar raakte in het hotel de dag voor de wedstrijd nauwelijks de trap op. Hij hinkte naar Goethals om te zeggen dat hij niet zou kunnen spelen: ‘Ik heb te veel pijn, trainer.’ Waarna Goethals uitvloog: ‘Raoul, houd op met zagen. Pijn, pijn, pijn, ik heb ook pijn, maar hoort iemand mij klagen? Maak dat ge morgen één goal maakt en voor de rest moet ge geen stap verzetten.’

Raymond Goethals maakte er een sport van namen verkeerd uit te spreken. Mocht hij nu bondscoach zijn, hij zou maar één spits opstellen: Roemelo Lakuku.

De dag nadien posteerde Goethals negen verdedigers voor de neus van Christian Piot in het eigen strafschopgebied, en zette Lambert eenzaam op de middellijn. In het begin van de tweede helft sprintte Lotte de enige keer de diepte in en kwalificeerde België voor de kwartfinale van het EK 1972. Waarin de Rode Duivels vicewereldkampioen Italië uitschakelden, om in de halve finale op de Bosuil met 2-1 te verliezen tegen het grote West-Duitsland van Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Uli Hoeness, en Gerd Müller. De BRT weigerde die halve finale uit te zenden omdat rond het veld te veel reclame stond. Stel u dat vandaag voor. Dat was van een andere orde dan de mis schrappen, zoals Frederik Delaplace. Er hebben nooit meer Vlamingen naar de RTB gekeken dan die avond in juni 1972.