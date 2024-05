Kaaiman kiest keurig | Onzinzen

Nu en dan staat toch een bericht in de krant waar een mens blij van wordt: ‘De Slovaakse premier Robert Fico schaft de openbare omroep af omdat die partijdig zou zijn. Het nieuwe kanaal Slovak Television and Radio moet officieel een staatsinstelling worden en dagelijks het volkslied spelen.’

Lach niet te luid, het is geen eeuwigheid geleden dat de BRT-radio de hele nacht én de talrijke stakingsdagen vulde met ‘Daar zal de beiaard spelen’, een Vlaams volkslied van Peter Benoit en Julius De Geyter, de Lennon en McCartney van hun tijd.

In juni komt de kwestie voor het Slovaakse parlement. ‘De Europese Commissie’, lazen we in De Tijd, ‘liet weten dat ze de ontwikkelingen in Slovakije nauwlettend in de gaten houdt.’ Ze zal werk hebben, de Commissie, want in Vlaanderen dient zich met de VRT, zoals die functioneert onder Frederik Delaplace, een even schrijnend geval van staatsinmenging aan. Tenminste, als we De Standaard en Walter Zinzen mogen geloven, wat velen ‘een opschortende voorwaarde’ zullen noemen.

Er gaat geen dag voorbij of in De Standaard, een vuige gazet waar indoctrinatie informatie al lang heeft verdrongen, schieten ze een nieuw salvo af op Delaplace. Hij loopt aan het handje van de Vlaamse regering, hoewel hij aanvankelijk volgens dezelfde krant aan het handje van Christian Van Thillo van DPG Media liep. Ook wij hebben Frederik aan een handje zien lopen, maar dat was het uiteinde van een fraaie constructie en dus niet dat van de regering of Van Thillo.

Toen hun dagelijkse aanvallen al te potsierlijk werden, zetten ze bij

De Standaard ­Walter ­Zinzen aan het ­geschut via de opiniepagina, en die liet zich graag voor hun kar ­spannen. Uitgerekend twee dagen nadat hij in ‘De Afspraak’ had mogen roepen hoe vitaal en actief hij en Kris Smet nog zijn. Walter zat naast Mieke Vogels, die fysiek steeds meer op hem lijkt. Alsof ze broer en zus zijn, wat wij niet uitsluiten. Een keer navragen bij Hilde Van Mieghem. Walter vindt dat de VRT een partijdige regimezender is geworden, wat zij zelfs in haar eigen donkere tijden van politieke bemoeienissen nooit is geweest, en daarvoor is Delaplace verantwoordelijk. Door incompetentie of kwaad opzet, wellicht beide.

Als het gaat over partijdig zijn, weet Walter Zinzen waarover hij spreekt, want hij was het zelf.

Als het gaat over partijdig zijn, weet Zinzen waarover hij spreekt, want hij was het zelf. Maar zijn vooringenomenheid was gestoeld op het grote gelijk dat hij aan zijn kant had, vond hij. Een pijnlijk moment was toen hij Pim Fortuyn kritisch ging interviewen, die zou nogal afzien. Tijdens dat ook al tendentieuze onderhoud moest Walter toegeven dat hij nog nooit met Filip Dewinter had gesproken. Waarop Fortuyn de armen in de lucht gooide: ‘Wat!? U bent politiek journalist, maar u hebt nooit gesproken met de man die al vijftien jaar in het centrum van het politieke debat in uw land staat?’

Walter vindt nog altijd dat politici van Vlaams Belang niet aan het woord mogen komen. ‘Heeft iemand Tom Van Grieken ooit gevraagd hoe democratisch het is om linkse tegenstanders ratten te noemen’, zo wierp hij in zijn opiniestuk als doorslaggevend argument op. Opnieuw heeft Walter recht van spreken. We herinneren ons allemaal hoe verontwaardigd hij uitviel tegen Karel De Gucht toen die rechtse tegenstanders mestkevers noemde.