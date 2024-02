Kaaiman kiest keurig | Oorlogskabinet

Onaanvaardbaar dat Jan Balliauw over het hoofd is gezien bij de selectie van geïnterviewden voor ‘Oorlogsreporters’, het nieuwste fictieprogramma van Canvas. Serge Simonart ten oorlog. Het fijnste zou zijn, mochten ze hem wel gevraagd hebben, maar dat hij geweigerd heeft om deel te nemen aan wat in zijn ogen een publieke onanieshow is. En dan spreken de mensen over Eddy Snelders.

Jan heeft in elk geval meesterlijk wraak genomen op die opsnijdersparade in Fort De Coster. Rudi Vranckx probeerde daar zelfs indruk te maken door te verklappen dat hij altijd een handdoek meeneemt naar het front. Als dan met een kanon een gat in zijn buik wordt geschoten, kan hij daarmee verhinderen dat zijn vele ingewanden naar buiten gulpen. Pas op, zoiets leer je pas door ervaring. De eerste keer wist hij dat ook niet, hoor. Een sterke elastiek behoort eveneens tot zijn basisuitrusting, nuttig om bij een amputatie de stompjes af te binden. En o ja, het geluid van een kogel klinkt ‘pffwiet woeps’. Maar als u dat hoort, is het niet erg, dan is hij al voorbij.

Wars van al dat gebluf bereidde Balliauw in ’Terzake’ de bevolking voor op een echte oorlog. Die komt eraan, weten tal van Europese legeraanvoerders. Reken op een jaar of twee. In Zweden heeft een bezorgde generaal al opgeroepen om vaten water in de kelder te stockeren, en essentiële apparaten op te slaan die niet afhankelijk zijn van elektriciteit. Radio’s op batterijen, zaklampen op batterijen, pluviometers op batterijen, kompassen op... Plus een ruime voorraad batterijen. Gevriesdroogd voedsel is een must, en dat we best nu al kasten volstouwen met wc-papier is sinds de coronacrisis evident.

Wars van het gebluf in ‘Oorlogsreporters’ bereidde Jan Balliauw in ‘Terzake’ de bevolking voor op een echte oorlog.

Het zal beginnen in de estelijke provincies van Estland, en als Donald Trump dan president van de Verenigde Staten is, staan we er alleen voor. Zeg niet meer of hij doet mee met de Russen. Wat kunnen u en ik, geen soldaten, doen om ons land mee te verdedigen? Er zijn meerdere mogelijkheden, onderwees Balliauw. Ieder van ons moet zich grondig afvragen wat hij of zij kan bijdragen.

Een voorbeeld: lassers. Lassers kunnen hun vaardigheden aanwenden om metalen platen op voertuigen te monteren, zodat kogels of granaten er niet doorheen geraken. En terwijl hij dat zegt, vertrekt die Jan dus geen spier in zijn gelaat, die meent dat. Scholieren zitten van ’s morgens tot ’s avonds te gamen: een uitstekende opleiding om drones te besturen. Voetbalsupporters hebben ervaring met vuurpijlen en rookbommen: dat kan een vijand heel wat oponthoud bezorgen. Vioolbouwers - wie zou vermoeden dat vioolbouwers nuttig zijn voor het leger? - kunnen ijzeren snoeren en snaren over de weg spannen zodat de Russische infanterie erover struikelt. De valies van een wielersoigneur is een goudmijn tijdens een veldslag.

Kortom, Jan wil niet onmiddellijk de dienstplicht herinvoeren, toch niet de eerstkomende weken, maar burgers beschikken over een waaier van skills die ook voor militaire doeleinden geschikt zijn. Jan besloot met de verrassende vaststelling dat oorlog het centrale thema zal worden bij de verkiezingen van 9 juni. Daarna komt er geen zakenkabinet maar een oorlogskabinet. In Londen.