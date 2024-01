Kaaiman kiest keurig | Op de knieën

Wat hebben ze haar toch aangedaan, wat hebben ze haar toch aangedaan. CD&V-voorzitster Cindy Envy was totaal van haar melk nadat Vooruit haar had zwartgemaakt in een smakeloze campagne in de media.

Cindy heeft recht van spreken, zij gedraagt zich altijd bijzonder smaakvol in de media. Ze hield op haar nieuwjaarsreceptie niet zomaar een pleidooi voor ‘deftige politici’, die geen zattemansklap uitslaan, niet tegen een politiecombi of in een bloembak plassen, en niet alle andere partijen kapot willen maken. Maar wat Vooruit deed, haar verwijten dat ze meer vrouwenrechten blokkeerde, en dan nog met een zwart-wit foto, dat waren nazipraktijken. Cindy was bereid, vertelde ze in ‘De zevende dag’, om op haar knieën te gaan zitten voor Melissa Depraetere, als ze zou stoppen met die gemene aanvallen.

Op de knieën gaan zitten is een wat ongelukkige beeldspraak voor wie al halfnaakt, in oranje lingerie en op stiletto’s van twintig centimeter, op een televisiepodium heeft gelegen. En in de politiek is de uitdrukking zeker beladen sinds Patrick Dewael als Kamervoorzitter CD&V-parlementslid Katrien Partyka terechtwees toen ze geknield zat te praten met een cdH-collega. ‘Mevrouw Partyka,’ sprak Dewael, ‘het is goed dat u af en toe op de knieën ligt, maar ik zou dat toch voor een andere gelegenheid voorbehouden.’

Dat was zo grof dat het duurde tot Conner Rousseau zijn vriendin voor knieëndienst aan enkele stadsagenten aanbood, vooraleer Dewael zijn nationaal record onbeschoftheid verloor. De Kamervoorzitter probeerde zijn status te redden door te verduidelijken dat hij had bedoeld: in de kerk. Wat bijna nog erger was dan wat hij echt voor ogen had gehad. Maar zie: blijkbaar nam men in die dagen minder aanstoot aan seksistische praat, want Dewael bleef op post en het protest was minimaal. Ja, Vrouw & Maatschappij van CD&V reageerde woedend, maar mochten die geweten hebben met welke vulgariteiten hun eigen partijvoorzitster 14 jaar later zou uitpakken, hadden ze wel gezwegen.

Het was opmerkelijk dat in de abortuspropaganda van de socialisten twee lgbtq+-boegbeelden tegen elkaar werden opgestookt: Freya Van den Bossche, voorlopig l en b, tegen Cindy Envy, t en misschien q. Jammer dat Conner niet meer op de pamfletten van Vooruit mag, want zo blijft de + wat in de kou. Net als de g, waarvoor helemaal geen plaats is. Freya vocht volgens de promoslogan vóór meer vrouwenrechten, Cindy blokkeerde ze. Dat wenste die laatste niet te laten passeren. Als iemand zich heeft gesmeten voor meer vrouwenrechten, ook voor gevallenvrouwenrechten, dan was zij het.