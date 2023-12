Kaaiman kiest keurig | Pang pang

We hebben geen leger meer. Dat was al opgevallen bij het defilé op 21 juli, de treurigste militaire parade op aarde. Maar het wordt ons nu ook van hogerhand onder de neus gewreven, alsof het onze schuld is. We investeren te weinig in defensie. Toen Donald Trump dat vriendelijk kwam aankaarten, moesten de verkopers van verontwaardigingsinkt overuren kloppen.

Ons rollend materieel bestaat uit doorvoede officieren. Jeeps en pantservoertuigen raken de helling naar het Paleizenplein niet op, gesteld dat iemand ze gestart zou krijgen. Onze laatste twee Sherman-tanks, die van Bastenaken en die van de Van Rijswijcklaan, hebben we aan Zelensky verpatst. En de appel en het ei die hij ervoor betaalde, zijn door de fouragemeester vermengd tot een frisse eiersalade. Onze artillerie bestaat uit een tweeloop waarvan één pijp helaas verstopt is. Van de drie straaljagers die op de vorige nationale feestdag de Belgische driekleur over het Warandepark moesten uitstrooien, was er een verloren gevlogen, die hing boven Gent. Zodat tot afgrijzen van de hele koninklijke tribune een geel-zwarte Vlaamse bicolore te zien was.

Raketlanceerders waren er niet omdat we die niet hebben. En de zeemacht marcheerde voorbij haar bekendste marinier, prins Laurent, met een gummiboot op wieltjes die maar voor de helft was opgeblazen omdat de souffleur door zuurstoftekort was flauwgevallen. Het enige opmonterende aan die jaarlijkse carnavalsoptocht is de schitterende mars van de Koninklijke Militaire School, al verliest die aan kracht als wegens geldgebrek maar de helft van de koperblazers een instrument heeft gekregen.

België heeft geen krijgsmacht meer. Het werd officieel afgekondigd door de stafchef zelf, admiraal Michel Hofman, ons equivalent van Horatio Nelson maar dan met twee ogen en twee armen.

Een paar dagen later ziet men op het centrale plein van Pyongyang 6 miljoen Democratische Volksmilitairen perfect in de maat voorbij onze geliefde leider stappen, gevolgd door een eindeloze stoet van kogelwerende voertuigen en kanonnen en raketten en drones en bommenwerpers en vliegdekschepen en driehonderdduizend computerhackers… en iedereen blijgezind.

België heeft geen krijgsmacht meer. Het werd officieel afgekondigd door de stafchef zelf, admiraal Michel Hofman, ons equivalent van Horatio Nelson maar dan met twee ogen en twee armen. Bij een aanval van Rusland, en die verwacht onze opperbevelhebber ten laatste over drie jaar, zullen we met stenen moeten gooien. We hebben wel een paar divisies die bedreven zijn in het gooien met stenen, meer bepaald de harde kernen van Standard Luik en Sporting Charleroi. We beschikken met Dancing Dimi over een van ’s werelds beste pijltjesgooiers, honderd milligram curare op de punt van zijn darts en zelfs Michael van Gerwen zal niet lang meer reutelen. En Nafi Thiam werpt haar speer zestig meter ver. Maar daarmee red je het niet tegen modernere vuurkracht.

Uw leider Bart De Wever toonde zich in ‘De afspraak op vrijdag’ wanhopig. Dat doet hij daar altijd, maar zelden over zijn haven. ‘Ik heb in de dokken niet eens een deftige luchtafweer om mijn cocaïnecontainers te beschermen’, riep hij vertwijfeld. ‘Beseft iedereen welke ramp er uitbarst als de Russen of de Chinezen een raket afschieten op een ethaankraker? Heel de provincie is eraan.’ Laat dat uw enige geruststelling zijn: er staat geen ethaankraker in de Antwerpse haven. En er zal er nooit een staan.