Kaaiman kiest keurig | Para bellum

Elke dag komt een of andere pipo of pipa aandraven met hét centrale thema waarrond de verkiezingen van 9 juni zullen draaien. Dat is niet wat u denkt, hoor, daarvoor mist u echt het nodige politieke inzicht en de voeling met de gewone man. Nee, het is wat zo'n betweter met de grootste stelligheid komt beweren.

Volgens de ene wordt migratie de inzet van de stembusslag. Een dag later weet een tweede zeker dat het over koopkracht zal gaan. Een derde laat geen ruimte voor twijfel: de klimaatverandering. Een N-VA’er die niet heeft opgelet zegt: staatshervorming. En Cindy Envy vreest dat de boeren de uitslag gaan bepalen. In dat geval ziet het er slecht uit voor haar partij en in een ander geval ook.

Al die centralethemakenners zijn goed om ‘Terzake’ of ‘De afspraak’ te vullen, maar onzin blijft onzin. Er zal maar één punt zijn op 9 juni, het is door Jan Balliauw afgekondigd en bijgevolg officieel: de oorlog. Jan staat al lang niet meer alleen met die mening. Integendeel, hij krijgt steeds meer aanhang. Kolonel Roger Housen, professor Kerremans, professor Criekemans, professor Peremans, professor Appelmans, reservist Jonathan Holslag, Theo Francken, Kaaiman. Het is maar een kleine greep uit een groeiend bataljon ongeruste prominenten. ‘Special Forces’, ‘Kamp Waes’, ‘De Expeditie: Groenland’, ‘Familie Gooris in Japan’... Ook de entertainmentprogramma’s op televisie draaien allemaal rond de voorbereiding van de oorlog.

En dan moeten we zeker nog spreken over luitenant-generaal op rust Marc Thys, de jongste weken alomtegenwoordig. Wat moet dat geweest zijn toen hij nog niet op rust was. Sinds hij heeft uitgepakt met zijn briljante oneliner dat het Belgisch leger na een kwartier oorlog bij gebrek aan munitie met stenen zal moeten gooien, duikt hij in elk duidingsprogramma op. Onlangs zelfs op Kanaal Z! We meenden het eerst te moeten toeschrijven aan een koortsaanval, maar gelukkig wordt elk programma op Kanaal Z minstens 20 keer herhaald, tot maanden nadien, en zo zagen wij hem na het zakken van de temperatuur effectief terug. ‘België heeft zijn defensie schromelijk verwaarloosd en is een vogel voor de Russische kat’, luidde het ook op de zakenzender. Waarna de Bel20 een frisse ijsberenmarktduik nam.

Zelf hadden wij liever gezien dat de generaal die verjaardag was komen vieren op het Kim Il-sungplein in Pyongyang.

Thys is een echte ijzervreter. Zet hem in de regen en hij roest. Begon zijn militaire carrière als vijftienjarige in de cadettenschool, en sloot ze pas 45 jaar later af. Met een officieel bezoek aan Zuid-Korea! In Busan, waar de zeventigste verjaardag van de wapenstilstand werd gevierd. Een speciaal moment, aangezien zijn vader vrijwilliger is geweest in die oorlog, helaas aan de verkeerde kant.

Zelf hadden wij liever gezien dat de generaal deze verjaardag, die bij ons ‘Dag van de Overwinning’ heet, was komen vieren op het Kim Il-sungplein in Pyongyang. Dan had hij twee miljoen soldaten unisono een prachtige versie van ons volkslied horen zingen. Dan had hij het zelf niet drooggehouden bij het zien van onze ravissante first lady Ri Sol-ju, die staande naast onze en haar geliefde leider een paar tranen moest wegpinken. Hij had kunnen genieten van een kleurrijk dansspektakel, opgevoerd door 20.000 dansers en evenveel danseressen uit de choreografiedivisie van ons Volksleger.