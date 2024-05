Kaaiman kiest keurig | Pete Carpenter

Pieter Timmermans, de VBO-CEO, slaapt niet meer. ‘Hij heeft nochtans veel geslapen’, hebben wij een bevriend entrepreneur ooit horen zuchten, maar nu dus niet meer. VBO-CEO betekent: gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Zo iemand heeft zijn buitenverblijf in de kolommen van De Tijd. Daar verbleef hij onlangs voor een interview met Bart Haeck. Wat velen voordien meer verheugt dan nadien.

Waarvan ligt Pieter dan wakker? Van de verkiezingsbeloften die als fijnstof over ons neerdwarrelen. Pieter: ‘Een 32 urenweek, een vermogensbelasting, zogezegde superwinsten extra belasten, de loonwet op de schop, de automatische indexering behouden, een meerwaardebelasting invoeren, hogere minimumlonen, vijf dagen extra vakantie, zestien aaahh...’ En toen moest Bart Haeck een eerste keer de mug bellen. Pas hersteld zocht de CEO opnieuw de grenzen op: ‘De extreemlinkse en extreemrechtse partijen willen zelfs de pensioenleeftijd terugschroeven van 67 naar 65 jaar.’ Zeker, en die terugschroeving komt er ook, want ze is een van de belangrijkste bindmiddelen van de cordoncoalitie.

De spoedarts was gelukkig nog maar twee straten verder, die kon meteen terugkeren. En eiste de resterende vragen te zien. Daar stond nogal wat: begrotingstekort, overheidsschuld, concurrentiekracht, loonhandicap, werkzaamheidsgraad, ziekteverzuim, baaldagen, stakingen, de NMBS, Frank Vandenbroucke, werkbonus, ouderschapsverlof, administratieve lasten. ‘Ik geef daarvoor geen toestemming’, bulderde de dokter boos, ‘en ik schrijf hier en nu een ziektebriefje uit voor mijnheer.’ Waarmee hij Pieter Timmermans, die het systeem van de ziektebriefjes wil afschaffen, een derde keer de bewusteloosheid injoeg.

Timmermans was de vorige maanden zowat elke dag te zien op Kanaal Z, de zakenzender van Trends. Waar ze inzake herhalingen 'FC De Kampioenen' ver achter zich laten. Het beurspraatje bijvoorbeeld wordt heruitgezonden tot de avond van de volgende dag. Waardoor Danny Reweghs of Philippe Gijsels vol vuur zitten uit te leggen waarom een aandeel 3 procent gestegen is, terwijl je op de banner onder in beeld kunt zien dat het 9 procent is gezakt. Er lopen publireportages over veranda’s of over appartementen aan de kust die al een jaar of vier meegaan. Sommige klanten die hoog oplopen met de betaler van de publireportage zijn wellicht al dood.

Melissa Depraetere

Maar goed, Kanaal Z had de voorbije maanden een geweldig idee, geen wonder is de wereld uit, en liet Timmermans in debat gaan met de leiders van zowat alle partijen, waarbij de drie van de cordoncoalitie, Vlaams Belang, PVDA en Voor U, naar goede gewoonte werden uitgesloten. Pieter deed dat in beide landstalen voortreffelijk, maar jammer genoeg werden ook die debatten in de loop gestoken, zodat wij hem van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op ons scherm zagen verschijnen. We hebben in een gezelschap dat even moest meekijken grote bewondering gewekt door een antwoord van Melissa Depraetere letterlijk voor te zeggen. Daarna was iedereen bereid mee in te zetten op een knol met nummer zes, die helaas ook zesde eindigde.