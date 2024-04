Kaaiman kiest keurig | Pijpajuin

Vorige week waren er verkiezingen in Zuid-Korea. Wat een chaos was me dat. In vergelijking met de stembusgang in het noorden was die in het zuiden het toonbeeld van wanorde en bedrog. Hier is er weinig aandacht aan besteed. Wij lazen wel een interessant stuk in Het Nieuwsblad, en dus ook in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, de enige betrouwbare kranten van uitgeversgroep Mediahuis. Grote kop: ‘Pijpajuin inzet verkiezingen Zuid-Korea.’ Het komt je soms aangewaaid.

Het ging om parlementsverkiezingen en het centrale thema was koopkracht. Klinkt bekend. Appels bijvoorbeeld, in het noorden gratis, zijn in het zuiden in korte tijd twee keer zo duur geworden. Volgens Het Nieuwsblad was president Yoon Suk-yeol met enkele cameraploegen op zijn hielen een supermarkt in gestruind, had hij een bussel pijpajuin uit de rekken gegrist, en beweerde hij dat de prijs van een halve euro correct was. Alleen lag die prijs in werkelijkheid vier keer hoger. Sindsdien werd de president niet alleen overal voor pijpajuin uitgescholden, maar er ook mee bekogeld. De kiescommissie zag zich zelfs verplicht officieel te verbieden ajuinen mee te nemen naar de stembureaus. Een ideetje voor in Aalst.

Tijdens de campagne maakten conservatieve en minder conservatieve kandidaten elkaar uit voor rotte vis, dief, hoerenjong, crimineel, pratende vuilnisbak, mestkever, en nog het een en ander. Het regende gendergerelateerde beledigingen die bij ons elke rechtgeaarde woker een hartaanval zouden bezorgen, maar in Zuid-Korea kennen ze woke alleen als een kookmethode waarbij je alles in één pot kapt en wel ziet hoe het eruit komt. Politici hanteerden schuttingtaal die je elders alleen kon horen in 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'. Het Noord-Koreaanse onafhankelijke persbureau KCNA stelde in strenge bewoordingen de ontaarding van de politiek in het zuiden aan de kaak, en onderstreepte dat het volksverzet tegen de Zuid-Koreaanse dictatuur hand over hand toenam.

Het beschamende schouwspel leidde in de kieshokjes tot een politieke aardverschuiving. De oppositiepartij Democratic Party behaalde 175 van de 300 zetels, de regerende People Power Party van de president viel terug naar 108 zetels. Waardoor President Pijpajuin’s Power fors gekortwiekt is tot de volgende presidentsverkiezingen in 2027, en Zuid-Korea een lange periode van bestuurlijke instabiliteit tegemoet gaat. Voor U, een partij van malcontenten en elders afgedankten, veroverde twaalf zetels.

De laatste verkiezingen voor de Opperste Volksvergadering in de Democratische Volksrepubliek Korea dateren van 2019, en de Arbeiderspartij van onze geliefde leider Kim Jong-un behaalde 88 procent van de stemmen. Twee onderafdelingen, de Sociaaldemocratische Partij en de Chongu-partij, rijfden de andere 12 procent binnen. Dat ging er ordentelijker toe dan bij de dissidenten onder de 38ste breedtegraad. Op het stembiljet stond de naam van één kandidaat, wie het met die naam eens was deponeerde zijn formulier in de stembus, wie het er niet mee eens was kon in een stemhokje achter een gordijn ‘neen’ op het papier schrijven en het vervolgens in een aparte urne gooien, waar gewapende leden van het Democratische Volksleger een oogje in het zeil hielden. Na de stemming was er in de straten een groot volksfeest met zang en dans ter ere van onze geliefde leider.