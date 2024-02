Kaaiman kiest keurig | Planbureaucratie

Er zijn in dit land slechts twee betrouwbare instellingen: De Tijd en de Nationale Bank van België. Al de rest zijn niet-betrouwbare instellingen. Een eliteplaats daarbij wordt ingenomen door het Planbureau.

Acht jaar lang hebben wij in deze krant gelachen met het Planbureau. We citeren uit een stukje van toen, het moet niet elke dag moeilijk zijn: ‘Bij de Nationale Bank heeft iedereen, tot en met de portier, minimaal een universitair diploma zuivere wiskunde. Bij het Planbureau is de slimste blijven hangen in het gecompliceerde vraagstuk: moeder heeft een kriekentaart in vier gesneden en Janneman eet één stuk, hoeveel stukken blijven er over? Er zijn er op het Bureau die menen: twee. Anderen houden vol: één. Op een dag besloot de directeur het proefondervindelijk uit te testen en stuurde hij een lagere in rang naar de patisserie om een kriekentaart te kopen. Kwam die terug met een rijsttaart! Voor acht personen! Toen wisten ze het nog niet.’

Vandaag is het Planbureau bevolkt door een nieuwe generatie planbureaucraten, die ons land in het PISA-onderzoek naar wiskundekennis tot in de kelder hebben geleid. De periode van Ben Weyts als minister van Onderwijs loopt parallel met die ontwikkeling. Als het Planbureau met prognoses over het begrotingstekort uitpakt, kan een redelijk mens alleen zuchten. Het begrotingstekort geeft de procentuele verhouding tot het toekomstige bruto binnenlands product weer van het verschil tussen toekomstige staatsuitgaven en toekomstige staatsinkomsten. Drie rekenkundige grootheden die men niet eens achteraf correct kan becijferen, en dus zeker niet vooraf. Op geen 10 miljard euro na.

Er is nog niemand in geslaagd ons uit te leggen wie het bbp bepaalt en hoe. Door ‘extrapolatie’ heet het dan, vakjargon voor nattevingerwerk. Het bbp is quatsch, een fantoomgetal. Omdat hun begrotingstekort in de verste verte niet aan de Europese normen voldeed, hebben de Ieren hun bbp eens in een klap met 26 procent opgetrokken. Dankzij het fiscale gunstregime zijn in Ierland veel multinationals gevestigd, en de regering had het lumineuze idee het virtuele vermogen van hun werknemers in het bbp op te nemen. Of zoiets, wij hebben het nooit goed gesnapt. Dat was in 2015, de Ierse economie groeide ineens met 8 procent, de staatsschuld daalde van 93 naar 79 procent, en het begrotingstekort dook van 9 naar 1 procent. Terwijl ze zich in de Europese Unie het hoofd braken over wat daar gebeurd was, rolden ze in Dublin over de vloer van het lachen.

Het Planbureau beweert dat ons begrotingstekort bij ongewijzigd beleid in 2029 zal stijgen naar 5,6 procent van... ja, stop maar al. Alsof er de komende vijf jaar een ‘ongewijzigd beleid’ zal zijn, er komt een nieuwe regering. Met communisten. Ze weten niet of Donald Trump opnieuw president wordt, ze weten niet hoe de oorlogen in Oekraïne en Gaza aflopen, ze weten niet wanneer de Russen Estland binnenvallen, ze weten niet wanneer Marc Van Ranst de nieuwste pandemie lanceert, ze weten niet of de ethaankraker in de Antwerpse haven ethaan kraakt of zelf kraakt, ze weten niet welk weer het wordt en wat dat doet met het toerisme, ze weten niets. Maar ze kennen het bbp en de uitgaven en inkomsten van 2029.