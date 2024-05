Kaaiman kiest keurig | Plantrekkers

De doorrekening van partijprogramma’s door het Federaal Planbureau heeft weer veel meer aandacht gekregen dan ze verdient. We zullen niet blijven herhalen dat ze daar niet kunnen rekenen, moeder snijdt een kriekentaart in vier stukken, u kent het ondertussen. Paul Magnette wees er in De Tijd op dat het Planbureau vier jaar geleden voorspelde dat onze staatsschuld dit jaar 120 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zou bedragen. Het is 106 procent. Dan doe je er beter het zwijgen toe. Nog afgezien van dat aritmetisch onvermogen, heeft die doorrekening geen zin. Omdat dit land ten prooi valt aan coalitieregeringen kan geen enkele partij haar programma uitvoeren. Wie van dertig strijdpunten, meer kan het Planbureau niet becijferen, er één realiseert, mag zich op de borst kloppen.

Iedereen verwijst graag naar het Nederlandse Centraal Planbureau, dat ook de programma’s berekent. Welnu, luister goed: uw Kaaiman is bijna vijftig jaar geleden als student naar Den Haag gespoord om dat bureau persoonlijk te bezoeken. Het werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht en de eerste directeur was de beroemde econometrist Jan Tinbergen, die later de Nobelprijs voor Economie kreeg. De kans dat een directeur van het Belgisch Planbureau ooit een Nobelprijs wint, in wat voor categorie ook, is onbestaande. Het Nederlandse bureau heeft een andere functie en andere bevoegdheden dan het Belgische, en de Nederlandse administratie en kabinetten functioneren anders dan de onze, je kunt die twee niet vergelijken. Bovendien zitten in Den Haag een paar geduchte wiskundeknobbels, want toen wij met twee medestudenten bij een afdelingshoofd ontvangen werden, nam die de telefoon, belde de cafetaria, en zei: ‘Ik stuur zo meteen drie Belgische jongeren naar beneden. Voorzie twee kroketten de man, dat zijn er zes in totaal. En drie glazen melk.’ Zoiets gaat in ons Planbureau iedereen boven de pet. Vervolgens plukte hij een ringfarde van een plank en lachte minzaam: ‘Hierin staat alles wat jullie nodig hebben, je hebt het maar af te schrijven.’ Wat wij dan ook hebben gedaan, de paper was klaar vóór de trein het station van Berchem bereikte. Planbureau en plantrekker is een vruchtbare combinatie.

De Nederlandse planners zijn strikt neutraal, bij ons spat de vooringenomenheid ervanaf. De miljonairstaks van de Raoul wordt door iedereen die kan tellen op minimaal 8 miljard euro geschat, door het Planbureau op de helft. Het begrotingstekort van het Vlaamse Belang zou 7,6 procent van het bbp bedragen, maar het Vlaams Belang gaat het land splitsen, hoe kun je dan nu al het Vlaams bbp becijferen, je weet niet eens wat er met Brussel gebeurt. En gelooft iemand dat de N-VA haar hardvochtige besparingen in de sociale zekerheid die ze nu aankondigt, zal blijven eisen aan de formatietafel? Het is zoals in het bedrijfsleven met ontslagen. Wil u 200 man ontslaan, kondig dan aan dat er 500 banen geschrapt worden. De vakbonden dwingen onderhandelingen af, en juichen daarna tussen de brandende palletten van hun stakers dat ze het aantal afdankingen tot 300 hebben kunnen beperken.