Kaaiman kiest keurig | Point Break

Van veel empathie of fijngevoeligheid heeft niemand uw leider ooit beschuldigd. Wat moet Liesbeth Homans gedacht hebben? Vroeger zou hij met haar uit een vliegmachien zijn gesprongen. Dat wil zeggen: na zijn PronoKal-dieet, want ervoor was het machien niet van de grond geraakt. Nu springt hij met Annick De Ridder. Zie je hem, zie je haar, zelfs drie kilometer hoog in de lucht. Dat Betteke overspel heeft gepleegd met Tom Meeuws - juridisch-technisch was het Tom Meeuws met Betteke - heeft uw leider veel verdriet gedaan, hoe kortstondig het ook was. Maar om haar nu zo openlijk te laten vallen en ostentatief te vervangen door de frissere Annick, is wel erg hardvochtig. Dat is van het niveau van zijn meest recente standpunten over uitkeringstrekkers en ziekteverlofgangers.

Vanwege de doorzichtige electorale redenen die aan de stunt ten grondslag lagen, hij is ondertussen ook nog door de brandweer uit de Schelde gevist, heeft niet elk medium bericht over wat in Deurne heeft plaatsgevonden. Maar wat Eddy Wally zong - ‘Ik spring uit een vliegmachien, alleen maar om jou te zien’ - bracht uw leider met Annick De Ridder in de praktijk. Hopelijk doet hij dat niet met het volledige oeuvre van Eddy Wally, of Liesbeth Homans gaat nog met pijnlijker taferelen geconfronteerd worden. Een mens zou ervan aan de drank geraken, wat in de partij dan ook geregeld is voorgekomen. Wij hebben N-VA ooit het Nationalistisch Verbond van Alcoholici horen noemen. Door onszelf nog wel.

Beide Antwerpse tortelduiven, en daaronder wordt nu verstaan Wever & Ridder, doken vanop 4.000 meter hoogte naar beneden. Alle twee vastgesnoerd aan een stoere para! Van Annick verwacht je zoiets, van uw leider minder. Zeg niet meer, of hij belt ook naar Eric Goens: niet alleen qua politieke geaardheid lijkt hij niet meer honderd procent zeker van zichzelf. Net voor de tuimeling sloten de twee waaghalzen nog een weddenschap af over wie het laatst zijn valscherm zou opentrekken, maar dat werd door de instructeur, letterlijk op de valreep, verboden. Doet denken aan de avonturen van ‘Piet Fluwijn en Bolleke’. Piet Fluwijn ziet aan de stadstoren een ambulance wegrijden, waarna twee straatbengels de trappen afstormen en hem vertellen: ‘We speelden wie het verst over de rand durfde te hangen, en Bolleke heeft gewonnen.’

Toch wachtte uw leider voor één keer iets te lang met touwtrekken, waardoor hij bij zijn terugkeer op aarde, een nuttige oefening in het vooruitzicht van 9 juni, met zijn kop omlaag in een berg zand terechtkwam. Wat dan weer een uitstekende training was voor de dagen ná 9 juni. Jammer dat zich een colonne rode mieren in die hoop had gevestigd, men zou ook daarin een voorteken kunnen ontwaren. ‘Ik heb mijn eigen huis gezien’, juichte uw leider blij, alsof je daarvoor in een milieuvervuilend vliegtuig moet stappen. Tram 24 sukkelt al meer dan een halve eeuw piepend en kriepend voorbij zijn voordeur. Ziet u het voor u: de kinderen De Wever die voor het raam staan en zeggen: ‘Is dat daar nu precies niet onze pa aan die parachute? Ma, kom kijken. Die opdringerige blonde trol hangt er ook weer bij.’