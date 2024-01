Kaaiman kiest keurig | Pozzovivolo

Er is iets grondig mis met ministers van Justitie. Dat viel in eigen land ook door de hardnekkigste lichtgelovige niet langer te ontkennen na de passage van Koen Geens, de lozebeloftenkampioen. Op geen ander departement moet de minister zo vaak ontslag als Justitie. De naam Van Quickenborne hoeft hier niet eens vermeld. Ook buiten onze grenzen vind je geen regering, of de minister van Justitie vliegt de laan uit wegens wangedrag en het overschrijden van eigen regels en wetten.

Zo erg als in Kortrijk was het niet in Italië, maar ook daar is beroering ontstaan nadat Emanuele Pozzolo, parlementslid van Fratelli d’Italia en partijgenoot van premier Giorgia Meloni, tijdens een decadent bacchanaal bij alweer een minister of viceminister van Justitie met een geladen revolver stond te zwaaien, en er vervolgens een andere feestneus mee neerschoot. Al staat dat laatste niet vast, want Pozzolo noemt beelden van het incident misleidend: hij was luchtrevolver aan het spelen.

Hoe dan ook was Meloni, de sorella van de Fratelli, woedend en wilde ze dat zattemansgedrag niet onbestraft laten. 90 procent van het partijbestuur was het met haar eens. En nu moet Pozzolo, die je veeleer verwacht bij een groep geloste wielrenners in een Dolomietenrit, zich verantwoorden voor de ethische commissie, en dreigt hij de Kazerne Dossin te moeten bezoeken. Dat Fratelli d’Italia een ethische commissie hééft, was de grootste verrassing.

Alfons Vranckx liet ‘Gangreen’ van Jef Geeraerts in beslag nemen wegens onzedelijkheid, en wou Jazz Bilzen verbieden.

Wat is dat toch met ministers van Justitie. Straks steken ze hun confraters van Financiën naar de kroon. ‘Vroeger werd dat ambt met meer waardigheid vervuld’, horen wij nostalgische lezers zuchten. Zij denken dan bijvoorbeeld aan Alfons Vranckx, die ‘Gangreen’ van Jef Geeraerts in beslag liet nemen wegens onzedelijkheid en racisme.

Fons had nooit geloofd dat hij zestig jaar later uitgerekend van de linkse culturo’s gelijk zou krijgen. Van dat ‘racisme’ zijn wij niet helemaal zeker, het kan zijn dat hij dat niet zo erg vond, maar van die onzedelijkheid wel. Hij wilde ook Jazz Bilzen verbieden, vanwege het verhandelen en verbruiken van drugs tijdens het lawaai. Wij betreuren nu dat wij ook tegen hem zijn gaan betogen. Omdat de Fons helaas niet meer leeft, maken wij onze excuses over aan zijn kleinzoon, die bij de VRT schijnt te werken, maar low profile.

Er was in die dagen ook Herman Vanderpoorten, algemeen beschouwd als de laatste fatsoenlijke liberaal. Zelfs hij viel door de mand toen hij op een zaterdagavond op de eretribune van Lierse op de vuist ging met Anderlecht-manager Michel Verschueren. Aanleiding was de aanvraag tot versnelde naturalisatie van Juan Lozano, die door Vanderpoorten was tegengehouden. Nadat Verschueren daar een venijnige opmerking over had gemaakt, werd hij tot zijn verrassing letterlijk bij de kraag gegrepen. ‘Mijnheer de minister, houd uw manieren’, zou Mister Michel naar eigen zeggen hebben geroepen.

Vanderpoorten van zijn kant verklaarde later: ‘Ik vond dat de heer Verschueren een mooie stropdas droeg, en ik wilde eens nagaan van welk merk die was.’ Dat opstootje was natuurlijk niet het meest stichtende voorbeeld, maar feesten ten huize Vanderpoorten eindigden nooit al plassend tegen een politiecombi, en nog minder met een ondermaatse demonstratie luchtgitaarspelen. Al was het gedrag van zijn dochter, en vooral van een brutaal neefje uit Limburg, soms de aanleiding tot geschokt gefluister.