Kaaiman kiest keurig | Queen of Diest

Het droevige bericht heeft de nationale pers niet gehaald, maar vorige week is The Queen van Diest overleden. Ze heeft die van Windsor met anderhalf jaar overleefd.

Wie niet van de streek is, heeft denkelijk geen idee over wie wij het hebben, maar The Queen van Diest was de weduwe van Omer Vanaudenhove, stichter van de PVV. Omer zelf gaf 30 jaar geleden al de pijp aan Maarten en heeft dus, de God in wie hij niet geloofde zij dank, niet moeten meemaken hoe ze bij Open VLD zijn liberale ideologie hebben ingeruild voor platte postjesgraaierij die zelfs in het zelfbedieningsmekka van de Belgische politiek zelden is vertoond.

Elizabeth Eatough stamde uit een dynastie van Engelse schoenenverkopers en kwam als jong meisje in haar eentje naar het vasteland. Met twee paarden en een hond, en de voorspelling van een waarzegster dat ze met een man van over het water zou trouwen. In Antwerpen beschouwen ze zoiets als een onheilstijding en sluiten ze hun dochters preventief op, maar voor Elizabeth was het een extra stimulans.

Bij het verkennen van een nieuwe afzetmarkt kwam ze in contact met Omer Vanaudenhove, wiens familie in dezelfde branche actief was. Van shoe naar chou is fonetisch een kleine stap, dus korte tijd nadien traden beide geschoeiden in het huwelijk. Elizabeth had met haar naamgenote van over het Kanaal niet alleen een fijne man en een liefde voor paarden gemeen, maar ook een politiek engagement. Ze zetelde 24 jaar in de gemeenteraad van Diest, en was een steun en inspiratiebron in de politieke carrière van haar man.

Omer Vanaudenhove, een schoenmaker die tegen het algemeen advies in niet bij zijn leest bleef, bouwde met Euro Shoe en zijn vele overnames en dochterondernemingen een imperium op zolen uit. Johan Van Overtveldt heeft hem ooit nog uit de markt proberen te concurreren - dient het gezegd tevergeefs - door sandalen en pantoffels te gaan verkopen in de filialen van Staf Antonis, beter bekend als ‘de Staf van Shoe Confex’. Die samenwerking is vrij snel gestopt, omdat Johan er niet in slaagde de prijzen eerst met 18 procent te verhogen, om er dan nadien een breed aangekondigde braderiekorting van 15 procent van af te trekken. Iets wat hem later ook niet lukte als minister van Financiën.

Vanaudenhove was een schoenmaker die tegen het algemeen advies in niet bij zijn leest bleef.

Naast een geslaagd zakenman was Vanaudenove een succesrijk politicus. Hij was lange tijd burgemeester van Diest, iets minder lange tijd minister van Openbare Werken, en was de man die in 1961 de aloude liberale partij linguïstisch confederaliseerde in PVV-PLP. Hij schrok er als bezieler van het vrijzinnig onderwijs niet voor terug om katholieken op de liberale kieslijsten te zetten. Mede door die gewaagde zet leidde hij zijn partij in 1965 naar 21,6 procent bij de verkiezingen, een eclatante score. In de jaren 90 heeft Guy Verhofstadt met zijn VLD hetzelfde geprobeerd. Zijn initiatief om met allerlei lucratieve postjes onsmakelijke figuren als Johan Van Hecke, Koert Debeuf, Karel Pinxten en Annemie Turtelboom bij de katholieken weg te kopen bleek ook een gouden zet, voor CD&V.