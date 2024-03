Kaaiman kiest keurig | Rechtsback

Er komt een aparte sociale zekerheid voor vreemdelingen. Ze krijgen te snel een leefloon. Als ze in een flatgebouw wonen, mogen ze gerechten uit hun thuisland koken, maar niet als de hele gang erdoor stinkt. En als ze feestjes geven, moeten ze niet zo wild tekeergaan als Félix Tshisekedi toen die in Kessel-Lo woonde, of de politie wordt erop afgestuurd.

Wie denkt u? Theo? Dries Van Langenhove? Filip Dewinter? Nee, pa Back in Knack. Dezelfde die asielzoekers vergeleek met meeuwen op een stort. Het lijkt niet uit te roeien: vergeleken bij Vooruit was het Vlaams Blok pleitbezorger van een inclusieve samenleving. Dus waar blijft Unia? En de Liga voor Mensenrechten?

Wij, linksen, hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk. Je haalt uit naar extreemrechts, en het enige wat ze moeten riposteren is: ‘Conner Rousseau.’ Of: ‘Tom Meeuws.’ ‘Pa Back.’ Mark Elchardus en wijlen Etienne Vermeersch, ooit pausen van het progressieve denken, spelen ons al langer parten.

Filip Dewinter schoffeerde laatst de goegemeente met zijn voorstel ontwikkelingshulp te besteden aan condooms voor Afrika, dat zou het aantal illegalen en criminelen in ons land doen dalen. Dat was grof. Maar Etienne Vermeersch wilde ontwikkelingshulp gebruiken om vrouwen in arme landen honderd dollar te geven als ze zich lieten steriliseren. Dat kon ook tellen, al diende het een hoger doel. Vermeersch was namelijk geobsedeerd door de overbevolking in de wereld, die hij zag als bron van alle problemen.

Wij zijn jarenlang bij hem op bezoek geweest om zijn mening over de actualiteit op te tekenen. Tenminste, als wij hem vonden tussen de tot aan het plafond opgestapelde dossiers, mappen, boeken, kranten, tijdschriften, kartonnen dozen, encyclopedieën en keukenafval. Eén keer stond hij ons al aan de deur op te wachten: ‘Geweldig nieuws deze week, kom gauw binnen.’ Dat laatste was gezien de vele obstakels gemakkelijker gezegd dan gedaan. De professor joeg een kat en twee eenden van de overvolle tafel, kwakte een rapport voor onze neus, en riep verheugd: ‘De Belgische bevolking is met een kwart procent gezakt. De kentering is ingezet.’ Dat bleek later voorbarig.

Vermeersch was er ook van overtuigd dat je geen migratiepolitiek kunt voeren zonder rigoureus terugkeerbeleid. Het was het uitgangspunt voor de commissie-Vermeersch, opgericht na de tragische dood van Semira Adamu. Om de praktijk uit te testen liet hij zich in Zaventem eens manu militari door de politie naar een vliegtuig sleuren. Zich tierend en vloekend verzettend werd hij door zes man door de vertrekhal gesleept, waarbij tot zijn verrassing alle toeristen de kant van de agenten kozen, tegen die gedrogeerde amokmaker.

Na die schokkende ervaring wandelde de professor naar Melsbroek, tot afgrijzen van de verkeersleiders dwars over de landingsbanen, om te gaan kijken hoe het ruim van een C-130 eruitzag. Hij besloot dat een uitwijzing beter kon met een zakenvlucht, eventueel met een boot. De betrokkene kreeg vijfhonderd euro, en als hij zich verzette een kalmeermiddel. Dat stond allemaal in de besluiten van die commissie.