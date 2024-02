Kaaiman kiest keurig | Respect werkt

Uitstekend nieuws voor de stadsagenten van Sint-Niklaas: Conner Rousseau wordt de nieuwe burgemeester.

Met de stemmen van Vooruit en het Vlaams Belang, de twee partijen die het nauwst bij zijn discours aansluiten, is dat een uitgemaakte zaak. Feest in het commissariaat. Slechter nieuws is het voor zijn vriendin, die zich het best nieuwe knielappen en een cursus ‘kaakspiertraining’ aanschaft. De twee agenten die Conner in ’t Hemelrijk zijn beruchte proces-verbaal hebben gelapt, moeten zeker de interne folder ‘overplaatsingsprocedures’ opvragen.

Er is geen legkip ter wereld, ook niet in de batterij van Koen Vanmechelen, waar zoveel eieren onder liggen als onder Conner Rousseau. Meneer komt niet naar de nieuwjaarsreceptie, meneer komt niet naar het provinciale lijstvormingscongres, maar meneer mag zelf beslissen of hij de lijstduwersplaats neemt of niet. En dat moet meneer niet nu doen hoor, pas wanneer meneer er klaar voor is. Als meneer voldoende aan zichzelf heeft gewerkt. ‘Zwijg me van dat manneke’, hoorden wij een oudere socialistische coryfee eens vertwijfeld uitroepen, en dat was nog voor de affaire Sint-Niklaas was uitgebarsten. Het was nadat hij op het paleis aan koning Filip was gaan vertellen dat hij kandidaat was om de volgende federale regering te leiden. De koning, die altijd last schijnt te hebben van zere voeten, leidde het gesprek handig af naar het schoeisel van de Vooruit-voorzitter, al schrok hij wel toen hij de prijs van die turnsloffen vernam. Premier zal het niet meer zijn, maar burgemeester kan ermee door.

Ook voor de Antwerpse stadsagenten is er uitstekend nieuws: Kris Peeters is in oktober geen kandidaat-burgemeester, hij slaat een keertje over. De vorige verkiezingen waren voor CD&V nochtans succesrijker dan de media lieten uitschijnen, verklaarde hij in De Tijd. Dat klonk vreemd omdat CD&V onder zijn leiding van de vijf gemeenteraadszetels die ze nog maar had er twee verspeelde, maar Peeters was de voorbije jaren vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank, daar hanteren ze andere rekenmethodes. Vooral voor de salarissen van hun vicevoorzitters. Die krijgen, maar ga eerst zitten, 22.000 euro per maand, met daarbovenop een ruim kostenbudget, en een degelijke kilometervergoeding om van Puurs naar Luxemburg te rijden.

Vanuit Antwerpen was het tien kilometer langer geweest, hij had beter zijn alibistudiootje in de Goedehoopstraat gehouden. Nu stond het een uur na de bekendmaking van het succesrijke resultaat in 2018 te koop. Wij wandelen er geregeld nog eens langs, for old times' sake. Waar is de tijd dat Peeters er een cameraploeg van VTM mee naartoe nam, maar van op de kaaien de verkeerde straat indraaide en daarna niet meer vond waar het was. Of dat hij als gids een klas lagereschoolkinderen meenam naar het stadscentrum, en staande voor het Vleeshuis sprak: ‘Dit is Het Steen.’ Geestig was ook toen hij Paul Jambers in de wel erg krappe woonkamer een kop koffie wou aanbieden en vier verkeerde kasten opentrok voor hij die met het koffieservies vond.