Kaaiman kiest keurig | Rotjes

Prijs de goden: de eindejaarsfestiviteiten liggen achter de rug. Waar wij tijdens die jaarlijkse beproeving het minst van al met ons verstand bij kunnen, is legaal vuurwerk.

Illegaal vuurwerk, tot daar toe. De mensen schieten ne keer graag ne vuurpijl af, en als die in hun eigen gezicht ontploft, moeten ze het maar weten. Elke kerstvakantie openen onze journaals met gruwelijke brandwonden, geschroeide wenkbrauwen, en geamputeerde handen. Om dan twee minuten later, in hetzelfde bulletin, lyrisch te berichten over pyrotechnische massahysterie in Londen of Sydney. Waar ze trouwens gerust de beelden van vijf jaar geleden kunnen bij tonen, want wie ziet het verschil?

Bij ons was die stuitende vorm van geldverspilling beperkt tot Brussel en Antwerpen, met dank aan de regen en de wind. Op de Scheldekaaien staan ze dan in dichte drommen te juichen omdat in enkele minuten tijd honderdduizenden euro’s van hun belastinggeld in de fik worden gestoken. Heeft de Vlaamse overheid nog maar net voor de zoveelste keer de schuldenberg van de stad Antwerpen weggewerkt, beginnen ze al aan de volgende. Eén flits van anderhalve seconde en hopla, weer twintigduizend euro letterlijk in rook opgegaan. We spreken nog niet over de CO₂- en stikstofuitstoot van al die fusees. In minder dan een kwartier drijven meer schadelijke stoffen over de Schelde dan in een halve eeuw uit een dozijn ethaankrakers kan worden geperst. En dat voor een paar gekleurde schilfertjes in de lucht, hoe infantiel is de mens?

Artilleriemeester

Jaja, we horen u al komen: ‘In Noord-Korea doen ze dat waarschijnlijk weer beter?’ Elke dag krijgen wij nu van die mails: ‘Regent het ook zo hard in Noord-Korea?’ Nee, het regent nooit in Noord-Korea. En in de Democratische Volksrepubliek is er elke maand een groot vuurwerk, maar daarbij wordt het aangename aan het nuttige gepaard, zoals in de Volksrepubliek de gewoonte is en in Antwerpen niet. Veel Koreanen staan dan verrukt te kijken, sommigen vrijwillig, hoe de artilleriemeester een nieuwe middellange- of langeafstandsraket het zwerk in knalt. En sinds enkele jaren suizen die tuigen steevast over Japan, wat extra plezierig is.

Dat komt zo. Toen onze geliefde leider, die de meeste lanceringen persoonlijk bijwoont, een eerste keer voorstelde een ballistische testraket voor de lol eens over in plaats van naast Japan in de zee te mikken, leidde dat tot ongerustheid in de controlekamer: was dat niet gevaarlijk? Daar moest onze geliefde leider smakelijk om lachen. Hij nam zelf plaats voor een indrukwekkend computerscherm en tikte een paar commando’s in. Vijf tellen later klonk een oorverdovende knal en daverde het commandocentrum op zijn funderingen toen drie verdiepingen hoger een Hwasong 15 de lucht in schoot. Korte tijd nadien vloog die dwars door de drukste winkelstraat van Tokio. Sommige shoppers meenden een scherpe fluittoon gehoord te hebben, iets gezien had niemand. Ook de Japanse luchtafweer niet, die bleek niet te bestaan of niet te functioneren. De Japanse legerleiding kreeg pas lucht van het incident toen het ’s avonds in het Koreaanse tv-nieuws in geuren en kleuren werd bejubeld door Ri Chun-hee. Dat is die in fuchsia gehulde mee die voortdurend op de drempel van het orgasme balanceert. De Annelies Van Herck van de Volksrepubliek.