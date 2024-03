Kaaiman kiest keurig | Sardanis

Ook liefhebbers van fijne erotiek vinden in De Tijd geregeld hun gading. Meer bepaald wanneer de bedrijfsresultaten van Van de Velde bekend zijn. Dan prijkt er steevast een page-three-girl op onze page-one. Zoals onlangs onder de kop: ‘Van de Velde herlanceert Andres Sardá als merk voor millennials (blz. 17).’ En wie dacht dat er bij Van de Velde alleen sets voor zusterke begijn en Hilde Crevits worden genaaid, keek zijn ogen uit op het uitdagende model dat onze fotoredactie na lang beraad had uitverkoren.

Wij sloegen alle andere artikels over, kernoorlog met de Russen, jaja, snel naar bladzijde 17. Daar stond nog zo een half-blote nimf te pronken. Op dezelfde pagina slechts één andere foto: Wouter Devriendt. Niet te verwarren met Wouter De Vriendt, dat was nog erger geweest. De Devriendt in één woord is de bankier, de enige eerlijke, die onder meer het puin bij Dexia heeft geruimd. Normaal zou zijn sexappeal de aandacht trekken, maar tegen het model van Andres Sardá was zelfs hij niet opgewassen.

Er moet in Schellebelle een nonnenklooster geweest zijn, anders is het niet te verklaren.

Andres Sardá ging in 1962 in Barcelona van start met zijn atelier en ontwierp een paar jaar later de lingerielijn die zijn naam draagt, voor velen een onbereikbare droom. In 2008 werd Sardá opgekocht door Van de Velde, en dan weergalmt automatisch de naam Ignace Van Doorselaere, want die was in die periode CEO. De Tijd-redacteur Tom Michielsen, van en op meerdere markten thuis, specificeert in zijn verslag dat ‘Sardá door zijn mediterrane inslag in het portfolio van Van de Velde altijd al een wat frivolere uitstraling had dan Marie Jo en Prima Donna, het merk voor de grotere maten.’

Voor de grotere maten, die is goed. Marie Jo en Prima Donna worden in de eigen folders omschreven als ‘figuurcorrigerend ondergoed’. In Schellebelle kijken ze niet op een eufemisme meer of minder. Het doembeeld van strak aangespannen korsetten en baleinen duikt op. Het ontradende DéWé, kwam dat ook niet uit Schellebelle? Daar moet echt een nonnenklooster geweest zijn, anders is het niet te verklaren.

‘En wat heeft dat met de verkiezingen te maken?’, horen wij kritische lezers en algemeen hoofdredactrices al mopperen. Meer dan u denkt. Marketingdirecteur Céline Soto Perez, klinkt meer Barcelonees dan Schellebellees, legt uit waarom ze bij Van de Velde op de millennials gaan mikken, redelijk laat zou een buitenstaander denken: ‘Het gaat om actieve vrouwen tussen 30 en 40 jaar, die zichzelf graag uitdrukken, snel leven, en relatief veel geld spenderen aan mode.’ Daarmee valt Melissa Depraetere af, maar het zou al raar moeten lopen als een Spaans modehuis geen oranjegekleurde marchandise in de aanbieding heeft.

Herinnert u zich de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea? Waar de Democratische Volksrepubliek één team vormde met de verdwaalde dissidenten uit het zuiden? Dan ziet u toch nog Kim Yo-jong voor u, de charmante zuster van onze geliefde leider, die met de Volksdemocratische delegatie de plechtige opening danig opfleurde. En onze ravissante cheerleaders, met hun rode jassen en zwarte mutsen.