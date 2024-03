Kaaiman kiest keurig | Schrapnel

Toen Frederik Delaplace van De Tijd naar de VRT overstapte, kreeg hij van de enthousiaste redactie een intern afscheidskrantje, zeg maar een liber amicorum zonder stijve kaft en op goedkoop papier. U kent dat wel: de vertrekker wordt geprezen voor wat hij allemaal gerealiseerd heeft. ‘Te veel om op te sommen’ wil dan zeggen: niets. Er worden een paar belegen anekdotes uit de oude doos gevist, alles doordrenkt met een saus van flauwe humor.

In de Frederikkrant stond één uitzondering, één vlammend betoog waarbij de gevierde gevierendeeld werd: Kaaiman. Kop boven die bijdrage: ‘Ezel!’ En dat vatte het artikel treffend samen. Kaaiman vergeleek de transfer van De Tijd naar de VRT met een universiteitsprofessor die plotseling in een kleuterklas gaat doceren, en pijnigde vruchteloos zijn hersens om in de geschiedenis een beslissing te vinden die nóg dommer was geweest. Waarna hij besloot: ‘Dat gaat daar verkeerd aflopen op de Reyerslaan, en het zal niet te lang duren.’

Hoe visionair alweer. Mogen we in dat verband snel even citeren uit ‘Kaaiman Kiest Keurig’ van zaterdag 24 februari, het weekend van de Omloop Het Nieuwsblad: ‘Wout van Aert mikt dit voorjaar maar op twee koersen: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Een slimme strategie, zeker als je de week vóór de Ronde van Vlaanderen ziek wordt of je sleutelbeen breekt.’ Ook wat Delaplace betreft was onze glazen bol accuraat. Sinds de komst van VTM heeft een CEO van de VRT twee opdrachten: schrapen en schrappen. Het eerste gaat om dotaties en budgetten, het tweede om overmaats personeel en ondermaatse programma’s. Met geen van beide heeft de Frederik veel chance gehad. Telkens weer moest hij doen wat Van Aert deze winter naliet: door het slijk kruipen. En dan regent het nog binnen in zijn bureau ook. En sluit Kathleen Cools een interview met hem in ‘Terzake’ af met: ‘Kan het zijn dat ik hier plotseling een bescheidener CEO zie zitten?’ Dat moet je als grote baas maar pikken.

Dat hij de eucharistieviering uit het zendschema wou wippen, was al tegen de zere schenen van het verrassend grote restant van de katholieke zuil, dat hij kort voordien al had getergd met de reeks ‘Godvergeten’ over kindermisbruik door priesters. Maar het ketterse genoegen om de mis af te schaffen, moest hij vlug opbergen. Dat hij zijn personeel het grondwettelijk gegarandeerde spreekrecht zou ontnemen stond al in de krant vooraleer hij zijn mail had verstuurd, en moest hij de dag zelf intrekken. Het afdanken van 65-plussers, opnieuw een prima initiatief, werd meteen gefnuikt door Johny Vansevenant, zodat Rudi Vranckx niet de eerste wordt die het aan zijn laars lapt.

En nu, met het schrappen van de wraakdocu over Bart De Pauw kreeg hij de volledige woke- en #MeToo-meute op zijn dak. Correctie: de volledige meute min Bart Schols. De presentator van ‘De Afspraak’ werd door Goedele Liekens, die van de kiwi, meesterlijk gevloerd toen ze hem op de man af vroeg of hij de protestbrief van de culturo’s tegen de CEO mee wou ondertekenen. Dat durfde Schols niet, moest hij laffelijk toegeven.