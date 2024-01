Kaaiman kiest keurig | Shrek

Wie levert het meest diensten aan de vijand in China: de gebroeders Creyelman of de raad van bestuur van De Lijn? De gebroeders troggelen de Chinezen geld af voor wat nepinformatie, de raad stopt de Chinezen geld toe om de Vlaamse busbouw te ruïneren. Geen van beide evenaart uiteraard Kris Peeters, die over volle krantenpagina’s de lof zong van One Belt One Road, de rode loper waarover de Chinese imperialisten Europa willen veroveren. Afrika hebben ze al.

Toen de algemeen hoofdredactrice van De Tijd en L’Echo, mevrouw Albers, Kaaiman opdroeg om de kiesstrijd in België van commentaar te voorzien, een initiatief dat ze al na twee afleveringen betreurde, wees ze erop dat er dit jaar niet alleen bij ons verkiezingen zijn, maar in de hele Europese Unie, in Amerika, en in veel andere landen, waaronder Taiwan. ‘Schenk daar ook aandacht aan’, luidde haar bijkomende opdracht.

Taiwan, nee toch. De laatste keer dat ‘nationalistisch China’ ons blikveld binnensloop was toen Nancy Pelosi er een nieuwe oorlog met ‘communistisch China’ probeerde uit te lokken. Nancy, die in Roeselare dezelfde plastisch chirurg frequenteert als Mia Doornaert, bleef een paar uur stoken, en maakte zich dan snel uit de voeten. In provoceren duwt niemand de arrogante westerling van het podium. En als Chinees of Rus dan moegetergd terugslaan, roept hij moord en brand.

De verkiezingen in Taiwan hebben dit weekend plaats, en hoewel wij berichtgeving van dat slag de voorbije jaren met plezier aan ons lieten voorbijgaan, zijn we nu verplicht ze te volgen. Zo viel ons oog plotseling op de naam Kwomintang. De Kwomintang bestaat nog, wie had dat verwacht. In Vlaanderen is er geen enkele partij die de jongste decennia niet minstens een keer of drie van naam is veranderd, gewoonlijk na een slechte peiling, maar in Taiwan schamen ze zich niet voor hun afkomst.

Wij zijn nog gaan betogen tegen de Kwomintang, al weten we niet meer waarom.

Wij zijn in onze eerste communistische periode nog gaan betogen tegen de Kwomintang, al weten we niet meer waarom. Even denken. Het slechtste wat toen bestond, in onze ogen en die van iedereen met het juiste inzicht, was de RAL, de Revolutionaire Arbeiders Liga. Gevolgd door de VMO, de Vlaamse Militanten Orde. Maar wij gingen liever pinten drinken in De Leeuw van Vlaanderen dan in het verloederde café waar de trotskisten tegen elkaar aan schurkten. Na die twee streden de Bende van Vier rond Mao’s weduwe en de Kwomintang voor brons.

Chiang Kai-shek! Het komt beetje bij beetje terug. Is er in de geschiedenis een grotere politieke ploert geweest dan Chiang Kai-shek? ‘Hitler’, zal iedereen roepen, maar die mag niet meedoen, die was hors catégorie. En kom niet aanzetten met Jozef Stalin, het is dankzij Vadertje dat Mao uiteindelijk die troep verraders van de Kwomintang het vasteland heeft afgejaagd. Eerst een beroep doen op zijn Volksleger om de Japanners terug te dringen, en hem dan in de rug aanvallen, ziedaar de ware aard van Chiang Kai-shek en zijn laffe ratten. Alleen al eraan terugdenken maakt ons opnieuw kwaad.