Kaaiman kiest keurig | Space NX

Nog een chance dat hij zijn batterijfabriek in Antwerpen niet heeft gezet, Elon Musk, of er vlogen er daar ook duizend buiten. Na het drama bij Van Hool en bij Vooruit zou dat wat veel geweest zijn voor de provincie.

Het imperium van Musk is gebouwd op schulden en zal sneller op de maan zijn dan zijn raketten. Wij zouden Guido Dumarey aanraden alvast een bod uit te brengen. Het chassis van een Tesla is sowieso bestand tegen ontploffende landmijnen. Een laagje kevlar op het dak, en er komt geen drone of raket doorheen. Dat hij zelf zijn Porsche zou inruilen voor een Model X of Y achten wij uitgesloten, maar hij was ook niet van plan om met een Van Hool te rijden.

Guido en Elon kennen elkaar trouwens. Guido in De Tijd: ‘Ik heb die jongen twee keer ontmoet. Eén keer op het autosalon in Genève, en één keer toen ik was uitgenodigd door Emmanuel Macron. Hij is een speciale vogel, met al zijn nadelen, maar hij is geniaal. Tegelijk functioneert zijn systeem maar zolang Tesla groeit. Nu dat niet meer groeit, gaat het naar een drama.’ Dat stond vorige zaterdag in De Tijd. Twee dagen later zet Musk 14.000 man op straat. Of Dumarey is zelf geniaal, of Musk leest De Tijd. Wellicht beide.

Pas toen storm Elon voorbij was geraasd, begreep Kris Peeters dat hij dit unieke mediamoment gemist had.

Keren we terug naar 25 september 2015: Elon Musk bezoekt België. ’s Morgens in de vroegte werd hij al in Brussel gespot tijdens een intiem ontbijt met Annemie Turtelboom! En eenieder weet wat aan een intiem ontbijt voorafgaat. ‘Wij hebben sinds lang contacten met Tesla, en als de toplui in Brussel zijn springen ze altijd binnen op mijn kabinet voor een koffietje’, probeerde Turtelboom wat te doorzichtig en met een schuldige blos op de wangen de zaak te redden. Hierna werd Musk ontvangen door minister-president Geert Bourgeois en ministers Philippe Muyters en Ben Weyts, allen N-VA, die tot zijn ontzetting alle drie een speech van een papiertje aflazen. Eens die beproeving achter de rug, reed hij door naar het Paleis om aan koning Filip uit te leggen dat een elektrische auto sneller optrekt als je de verwarming uitzet. En toen was het tijd voor het hoogtepunt van de dag: een onderhoud op ’t Schoon Verdiep met uw leider, weer N-VA.

Na een uurtje vergaderen stapten beide heren in een Tesla, uw leider aan het stuur, en scheurden weg naar de desolate terreinen van Opel, de ideale plek om een nieuw bedrijf te vestigen. Daarna volgde een ommetje langs de Begijnenstraat als waarschuwing, en dan terug naar de Grote Markt. Musk verklaarde nog snel dat Vlaanderen in zijn top vijf stond om een fabriek te openen, en vertrok spoorslags naar Tilburg om daar hetzelfde te gaan vertellen. Tweehonderd meter verder, in het Hiltonhotel op de Groenplaats, zaten duizend deelnemers van een conferentie van de Tesla Club Belgium tevergeefs te wachten op hun ‘special guest’, voor wie ze een paar duizend euro hadden betaald.

Pas toen storm Elon voorbij was geraasd, begreep federaal minister van Werk Kris Peeters dat hij dit unieke mediamoment gemist had. Hij haastte zich dan maar naar de Reyerslaan en kondigde een steunbudget van 80 miljoen euro aan. ‘En ik ben van plan persoonlijk naar Antwerpen te verhuizen om alles in goede banen te leiden’, gaf hij de definitieve doodsteek aan het project. Gelukkig, achteraf bekeken.