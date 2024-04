Kaaiman kiest keurig | Stormy weather

Omdat geen moeite ons te veel is bij het schrijven - sommigen zullen zeggen ‘het vullen’ - van deze rubriek, en omdat correcte informatie een handelsmerk is van De Tijd, hebben wij ons intensief gebogen over het oeuvre van de Amerikaanse actrice Stormy Daniels. Die in werkelijkheid trouwens Stephanie heet, een voorteken. Want iedereen is dezer dagen wel druk bezig over Stormy Daniels dit en Stormy Daniels dat, alsof ze haar persoonlijk kennen, maar niemand van die meningenmarchands van het genre Björn Soenens doet de moeite zich te verdiepen in de cinematografische creaties van deze artieste, die overal in de wereld de journaals opent. Kaaiman wel, dat bespaart u de moeite.

Laat er geen twijfel over bestaan: dat mens kan niet acteren. En aan haar articulatie heeft een brigade logopedisten vijf jaar werk. Dat is wat gekreun en gesteun, enkele vreemde kreten hier en wat verontrustend gerochel daar, een anderstalige begrijpt er geen letter van. En van de onderschriften word je ook niet wijzer.

Wij hebben lang geleden in Sport Voetbalmagazine eens geschreven dat Gui Polspoel, die toen voor Canal Plus de voetbalwedstrijden becommentarieerde, ook de onderschriften verzorgde bij de pornofilm die één keer per week in het holst van de nacht werd uitgezonden. En dat Gui zich er gemakkelijk van af maakte door twintig keer in één film ‘Vind je dit lekker?’ en ‘Oh, wat is dat lekker’ op het scherm te projecteren, terwijl naar onze mening de acteurs en actrices op dat moment iets heel anders riepen. Dat werd al snel een terugkerende gimmick, waarbij Gui zelf ons geregeld nieuwe standaardzinnen aan de hand deed die wij in deze krant niet zullen herhalen. Naar het schijnt is de echte ondertitelaar nog op het matje geroepen omdat hij er kennelijk met zijn pet naar gooide.

Keren we terug naar mevrouw Daniels, iets wat Donald Trump niet heeft gedaan, die hield het na één keer voor bekeken.

Fijne tijden waren dat. Maar keren we terug naar mevrouw Daniels, iets wat Donald Trump niet heeft gedaan, die hield het na één keer voor bekeken. Stormy, Stephanie dus, heeft in tweehonderd films gespeeld, meer dan Gène Bervoets. En won een vijftigtal prijzen, waaronder drie maal de Award for Favorite Breasts, ook meer dan Gène Bervoets, die wel een keer tweede was. Nemen we bijvoorbeeld ‘The office’, een prent die door de recensenten veeleer lauw werd onthaald. Het scenario is in al zijn eenvoud origineel: een entrepreneur neemt een nieuwe werkneemster in dienst, en de vrouw is daarover zeer opgetogen. Gaat mogelijks iets te ver in haar dankbetuiging, met handelingen die wij alweer onbesproken zullen laten, maar die een grote mate van lichamelijke lenigheid vereisen. En van vasthoudendheid. Want de scènes, er zijn er drie in de hele film, duren gemiddeld 25 minuten. Een uitloper van de Slow Cinema, al moest je daarvan na de vertoning opgewondener zijn dan tijdens, bij mevrouw Daniels is het andersom. Wij lezen op een gespecialiseerde website dat mevrouw Daniels wel altijd heeft geweigerd om op te treden in oranje netkousen, dat vond ze te vulgair.