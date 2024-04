Kaaiman kiest keurig | Tique Toque

Het zit erop. 'Celebrity MasterChef Vlaanderen', het kook- en schuttingtaalprogramma van Play 4, is afgelopen. Vloekmachine Daan Alferink heeft niet gewonnen, Olga Leyers wel, en de jury heeft met woorden van lof afscheid genomen van alle kandidaten.

Het schitterende aan deze reeks was dat elke kijker tijdens de eindgeneriek wist: ‘De sympathieke juryvoorzitter Nick Bril spoedt zich nu naar The Jane in Berchem, drinkt daar met zijn personeel een glas op het nieuwe jaar, en rijdt dan op de parkeerplaats twee keer over zijn hulpkok.’ De moderne entertainmentwereld kan alleen dromen van zo een cliffhanger.

The Jane heeft een speciale plek in ons hart. Niet omdat wij er al zijn gaan tafelen - we gaan geen half jaar pensioen weggooien - maar omdat het op de oude terreinen van het Militair Hospitaal ligt, en wij daar lang geleden zijn afgekeurd voor legerdienst. Een van de heuglijkste dagen in ons bestaan. En definitief afgekeurd, voor de rest van ons leven. Dus als Theo en Holslag, of Georges-Louis, hun plan doorzetten om een leger goed getrainde reservisten klaar te stomen voor de oorlog tegen de Russen, dan hebben wij een simpel papiertje met een stempel van de generale staf van het leger, en van de provinciegouverneur bij wie in die tijd de herkeuring plaatsvond. Jammer, maar we zijn ongeschikt voor het krijgstoneel en willen zeker de beter gekwalificeerden niet in de weg lopen. Dat heeft Bouchez zelf voldoende gedaan bij ‘Special Forces’. ‘Waarvoor zijt gij afgekeurd,’ vragen minder discrete lezers, ‘fysieke of mentale gebreken?’ Een beetje van de twee, maar meer kunnen wij daarover niet kwijt: medisch geheim.

Waar is de tijd van ‘Koken met Steve’, een kookboek met eenvoudige maar lekkere gerechtjes.

Wat we vooral zullen onthouden van de tweede reeks 'Celebrity Masterchefs', naast het open einde, is hoe Fatma Taspinar in de eerste aflevering woedend wegliep omdat drie sterrenchefs haar tapas niet lekker vonden. Het was nog niet het niveau van de verbijsterende zenuwinstorting van Hendrik Vos in ‘De Verraders’, maar het ging in de richting. Jammer dat er geen politici bij de celebs waren, dat was een extra bron van vermaak geweest. Waar is de tijd van ‘Koken met Steve’, het kookboek van Steve Stevaert met ‘eenvoudige maar lekkere gerechtjes’. Zoals bij de onvolprezen ex-bokser Firmin Crets in zijn rubriek ‘Firmin kijkt in de potten’: ‘Vandaag maken we een traditioneel gerecht uit de Vlaamse keuken: tonijn met pruimen. Eenvoudig te bereiden. Maar ook lekker. Wat hebben we daarvoor nodig. Ge neemt eerst een schotel konijn met pruimen. Ge gooit het konijn weg. En ge vervangt het door overheerlijke verse tonijn uit een blik. En nu smullen maar.’

Stevaert had 'Masterchef' gewonnen. En Karel De Gucht zeker. Die verbaasde ooit een televisieploeg, alle kijkers, en het meest van al Mireille, door in geen tijd een of ander gebraad met wintergroenten ineen te flansen. Karel, voordien nooit een ei gebakken, arriveerde anderhalf uur te laat in zijn eigen keuken, bekeek met zijn regenjas nog aan snel even het recept dat Mireille had klaargelegd, en bromde: ‘Dat kan zo moeilijk niet zijn.’ Daarna strooide hij gul peper en muskaatnoot over het vlees, kieperde het in een braadslee en schoof die in de oven, roerde in een casserole wat andijvie, cantharellen en jeneverbessen door elkaar, goot er een halve liter Toscaanse olijfolie overheen, en serveerde een bord dat in een sterrestaurant niet had misstaan.