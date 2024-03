Kaaiman kiest keurig | Un farfelu

Wat steekt hij toch uit, wat steekt hij toch uit, uw leider? Drieu Godefridi, uithangbord van de N-VA in Wallonië. Kaaiman had het hier nochtans duidelijk voorgezegd: Hendrik Vuye. Jarenlang de populairste docent aan de Université de Namur en inwoner van Waals-Brabant. Een betere kun je niet hebben. Dat hij kwaad is opgestapt, of was het weggejaagd? Spons erover. Amnestie moet toch bij een paar N-VA’ers nog een belletje doen rinkelen.

Maar nee, uw leider wist het weer beter: Godefridi. Van wie je nu al kunt voorspellen dat hij over een maand uit de partij moet worden gezet. Zo hij er lid van is natuurlijk, want dat was niet helemaal duidelijk. Vooral omdat de nieuweling luidkeels verkondigde dat hij geen Vlaams-nationalist is en het ook nooit zal worden. Het scheelde geen haar of hij had het confederalisme afgedaan als de slechtst denkbare bestuursvorm voor dit land. Het verbouwereerde gezicht van Bart De Wever op de chaotische voorstelling van de nieuwe Degrelle sprak boekdelen. Zeg niet meer of de machtsstrijd met Theo Francken, die de rekruut heeft aangebracht, barst vóór in plaats van ná de verkiezingen los. Dan zakt de N-VA nóg dieper weg.

Dezelfde avond kwam Dorian de Meeûs, hoofdredacteur van La Libre Belgique, in ‘Terzake’ verduidelijken wat een fratsenmaker ze bij N-VA hebben binnengehaald. Dat moet geleden zijn van Kim Geybels, de starlet van Lumineus Lummen. Aan wie de staat op bevel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 35.000 euro schadevergoeding heeft moeten betalen omdat ze, al dan niet op aanstoken van De Wever, onrechtmatig uit de Senaat was gezwierd. Tenzij ze ondertussen alweer weg is, komt Kim in juni op voor Voor U van Els Ampe. Dat belooft vuurwerk, die twee, ieder een lijntje.

De Meeûs weet over wie hij spreekt, want Godefridi was ooit medewerker van zijn krant. Na vijf minuten had hij alle kijkers overtuigd: een waanzinnige. Een aanhanger van Trump en een ontkenner van de klimaatopwarming, die de N-VA eerder een fascistische partij had genoemd. Dat tot daar aan toe, daar zijn argumenten voor, maar hij vergeleek ook Fidel Castro met Augusto Pinochet, en dan is de grens overschreden.

Drieu is doctor in de filosofie aan de Sorbonne, wat beter klinkt dan het is.

In De Tijd liet Walloniëgezant Bert Kruismans evenmin een splinter heel van de nieuwste N-VA-komiek. Hij citeerde de dodelijke typering door Louis Michel: ‘Un farfelu, qui a fait des études.’ Drieu is namelijk doctor in de filosofie aan de Sorbonne, wat beter klinkt dan het is. Bovendien werd die academische graad zo snel door alle journalisten gepapegaaid dat wij ons afvragen of iemand het wel gecontroleerd heeft, het zou de eerste keer niet zijn. Volgens nonkel Wiki is Godefridi ook venture capitalist, wat dan weer even slecht klinkt als het is. Eén Marc Coucke lijkt ruim voldoende voor het incasseringsvermogen van de gemiddelde Waal. Zowel de hoofdredacteur van La Libre als de columnist van De Tijd waren het eens: de Waalse frontman van N-VA is geschift. Gaat veel stemmen opleveren. Zelf mikt hij op drie zetels, De Meeûs en Kruismans dachten veeleer aan geen enkele.