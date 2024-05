Kaaiman kiest keurig | Unquote

Er woeden kort bij ons bed twee afschuwelijke oorlogen, maar er zijn niet veel politici die die als centraal thema voor 9 juni naar voren schuiven. Tenzij pro forma, als ze eraan herinnerd worden door de interviewer. Het heeft ook geen zin want ze beweren er allemaal hetzelfde over.

Er zijn er maar weinigen die het opnemen voor Rusland, en zelfs Michael Freilich is een tikje terughoudend over Israël. Hij leidt de aandacht liever af naar het gesjoemel op het kabinet-Van Quickenborne-Van Tigchelt, om niet over de onvoorstelbare wreedheid van zijn geloofsgenoten te moeten oordelen. Terwijl de Russen nog wat steun vinden bij het Vlaams Belang, moet Israël het stellen met Theo en zijn emmer. Al kan het in een ruimer veld wel rekenen op de voormalige buitenlandadviseuse van premier Yves Leterme: Mia Doornaert.

Mia heeft nu al het goud weggekaapt voor de begeerde onderscheiding ‘Quote van het Jaar’. Wij hebben in Knack lang de Trofee Louis Tobback uitgereikt, voor de geestigste oneliner van het jaar. Dat ging gepaard met een opsomming van allerlei gevatte uitspraken en schimpscheuten van prominenten, en werd telkens afgesloten met een guitige kwinkslag van politierechter Mireille Schreurs over haar echtgenoot Karel De Gucht. Iedereen ging ervan uit dat de quotes van de prominenten authentiek waren en dat wij die van Mireille zelf hadden verzonnen, terwijl het in werkelijkheid net andersom was. Nadien vulden wij bij De Tijd een paar dagen kerstvakantie op met de ‘Kaaimanquotes’, die eveneens werden afgesloten met Mireille Schreurs, maar ditmaal waren álle citaten authentiek. Men moet zich aanpassen aan het medium waarvoor men werkt.

De Trofee Louis Tobback en de Kaaimanquotes bestaan niet meer. Niemand zal daar om treuren, zeker De Gucht niet, maar die expertise verleent ons wel het recht eigenmachtig de gouden medaille voor de beste quote van 2024 toe te kennen. En dat doen we dus nu al aan Mia. De enige die op televisie nog uitpakt met de snobistische uitdrukking ‘quote, unquote’, waarbij ze met een soepele beweging van haar bont gelakte vingers in de lucht aanhalingstekens uitbeeldt. Mia verwees alle concurrentie naar de ereplaatsen in haar tweewekelijkse column in De Standaard, waarin ze met bewonderenswaardige volharding alles tegenspreekt wat in de rest van die sektegazet aan groen-linkse en wokepropaganda wordt afgedrukt. Zoals bijvoorbeeld dat Israël slecht is en Palestina goed, terwijl het tegendeel de waarheid is.

Het optreden en aanmoedigen van pro-Palestijnse activisten verstoorde eerder al het Eu­ro­vi­sie­song­fes­ti­val, en viel ook te betreuren bij de uitloper daarvan: de Pride in Brussel. Dat daar veel Palestijnse vlaggen te zien waren, onder meer bij een groepje dat zich ‘Queers for Palestine’ noemde, was een doorn in Doornaerts oog. Een Israëlische vlag was in die rariteitenprocessie in geen velden of wegen te bekennen, hoewel Israël ontegensprekelijk de enige homovriendelijke staat in het Midden-Oosten is. En dat bracht haar tot de gouden oneliner: ‘De 'Queers for Palestine' zouden wel een ander liedje zingen als ze 'queers in Palestine' waren.’