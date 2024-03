Kaaiman kiest keurig | Van Hoof

We horen het de professor, een oude pater jezuïet uit de Voorkempen, nog roepen: ‘Van Hoof? Van de bussen? Die is bij ons in de streek begonnen als kiekenpoelier.’

Hoe die pater heette, weten we niet meer. Welk vak hij gaf, zijn we ook kwijt. En hoe hij bij Van Hoof terechtkwam, kunnen we ons evenmin herinneren. Maar er zijn van die uitspraken die je hele leven in een achterkamer van je geheugen opgeslagen liggen en plots in de voorkamer opduiken. Deze na de onheilstijdingen over de financiële toestand bij onze busbouwer in Koningshooikt. Best mogelijk dat Van Hoof niet alleen begonnen is, maar ook zal eindigen als kiekenpoelier. Met dank aan Lydia Peeters, die liever elektrische kiekens in China bestelt dan bij onze eigen kwekers.

Het heeft tot 2014 geduurd voor ze in Lier het verstand hadden Bernard Van Hool ereburger te maken. Hij was al 40 jaar dood.

Nadat vorige week via berichtgeving in De Tijd duidelijk werd wat voor een ramp ze had bespoedigd door 92 elektrische bussen voor een lychee en een ei bij een Chinese staatsfabriek te kopen, haastte ze zich om te verklaren dat ze er misschien ook een paar aan Koningshooikt zou gunnen. Je krijgt er toch iets van? Het is wel te laat, hè trien. Straks gaan we Marc Descheemaecker nog gelijk moeten geven, hoe ver kan het gaan? Toen die zijn boek over De Lijn voorstelde, zuchtte hij: ‘Ik geef geen kritiek op het beleid van Lydia Peeters, want er is geen beleid van Lydia Peeters.’ Dat gaan ze bij Van Hoof niet tegenspreken.

De term ‘kiekenpoelier’ was een wat oneerbiedige classificatie van de industriële broedmachine die stamvader Bernard Van Hool in zijn vrije tijd ontwikkeld had. Zelfs de kippen keken er van op: dat zoiets kon. Het inspireerde mijnheer Bernard ook zelf, want hij verwekte acht zonen, één meer dan Vader Abraham, en twee dochters, twee meer dan Vader Abraham. Aanvankelijk was hij diamantslijper, en de stap van diamant naar ei is minder groot dan velen denken. Waarom zullen we later uitleggen. De Tweede Wereldoorlog had het belang van twee zaken geleerd: elektriciteit en transport. En dus bouwde mijnheer Bernard zijn eerste autocar, de ‘Trekvogel’. Er zijn er veel gevolgd, in binnen- en buitenland. Tot in Léopoldville. Waar Janssens ging zwemmen, verkocht Van Hool een bus.

Felix Timmermans

Het hele gebied rond Koningshooikt, Berlaar en Lier heeft mee geprofiteerd van zijn inventiviteit en ondernemingszin, die voor duizenden gezinnen welvaart en geluk hebben gebracht. Kunt u geloven dat het tot 2014 heeft geduurd voor ze in Lier het verstand hadden Bernard Van Hool ereburger te maken? Hij was al veertig jaar dood! Samen met hem werd Felix Timmermans gelauwerd! Echt waar, die was bijna zeventig jaar dood. En de derde was Jan Ceulemans, de enige van de drie die de onderscheiding persoonlijk is komen afhalen. Het was vierenveertig jaar geleden dat die eer nog iemand te beurt was gevallen. Ja, in Lier noemen ze dat ‘die eer’. De gelukkige toen was klokkenluider Louis Zimmer, van de toren. De enige andere ereburger trouwens, want in Lier hebben ze er maar vier. En daar valt iets voor te zeggen, je kunt bezwaarlijk Walter Grootaers voordragen.