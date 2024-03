Kaaiman kiest keurig | Vermist

Het was in vele opzichten een symbolische foto vorig weekend: Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie, in een vergulde fauteuil naast de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi. In geen velden of wegen te bespeuren: Charles Michel.

Achter geen hoek of kant. Niet in een staande klok verstopt, zoals de zeven geitjes. Niet achter de deur, onder het bed, in de kast of achter de flapjes, zoals Dribbel. Niet in een rommelberg, zoals Wally. Niet naast Barack Obama, zoals Jürgen Ingels. Niet aan het plamuren en chappen in een verlaten toren, zoals Fernand Huts. Niet voor de rechtbank, zoals Luc Van den Bossche. Niet eens op een canapé wat verderop. Het ‘mij is de wrake’-moment voor Ursula, nadat ze drie jaar geleden door Michel zwaar vernederd werd met een plaats op een IKEA-bank, terwijl hijzelf zat te glunderen op een troon naast de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Het hele Gemenebest en Ivan Ollevier zijn in de ban van de vraag waar Kate Middleton is gebleven. Van Pippa, en zeker van haar schoonvader, horen we nu en dan een interessant weetje, maar haar zus lijkt verdwenen. Na de getrukeerde moederdagfoto doen waanzinnige speculaties de ronde. Leeft ze niet meer, en zijn ze met de Jean-Lucs Dehaene en Mélenchon als voorbeeld volop aan het sleutelen aan een AI-hologram, een Potemkin-prinses? Is ze opgesloten in een toren? Heeft ze zich geprikt aan een spinnewiel? Heeft de wolf haar te pakken gekregen? Is ze bij Harry en Meghan ingetrokken? Iedereen gist zich een indigestie.

Er is geen enkel internationaal fotomoment of het is Alexander De Croo die op de eerste rij staat te blinken.

Waar Charles Michel is, bekommert blijkbaar niemand. Het minst van al zijn liberale vrienden, contradictio in terminis, van de MR en Open VLD. Er is geen enkel internationaal fotomoment of het is tijdelijk Raadsvoorzitter Alexander De Croo die op de eerste rij staat te blinken. Of met een gouden pen zijn handtekening zet onder weer een volgend gênant akkoord.

De permanente Raadsvoorzitter blinkt alleen door afwezigheid. Meende slim te zijn door zijn mandaat een paar maanden voor de afloop ervan op te zeggen, zodat hij op de Europese kieslijst kon gaan staan en in oktober niet werk- en loonloos zou worden. Sindsdien hebben de echte Europese leiders hem niet alleen verplicht dat ontslag stante pede weer in te trekken, maar hebben ze hem bovendien volledig buitenspel gezet. Hij kan niet meer op een gesalarieerde zetel in het Europees Parlement hopen, en of hij een andere hoge functie als troostprijs krijgt, moeten we afwachten.

Een delegatie van de Europese Unie was dus vorige zaterdag zonder hem naar Caïro afgereisd en bood 8 miljard dollar aan een gewetenloze dictator om geweld te gebruiken tegen duizenden weerloze slachtoffers. In de moraliteitsrangschikking staat de EU, naar eigen zeggen, bovenaan. Dat nieuwste Euroschandaal werd door De Croo met vuur en in vlekkeloos Engels verdedigd. En zo komt hij elke dag een stapje dichter bij de internationale topjob die Charles Michel op het oog had, maar inmiddels mag vergeten.