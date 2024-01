Kaaiman kiest keurig | Vodje papier

U en ik worden geacht de wet niet alleen te kennen, maar te allen tijde na te leven. Doen we dat niet, wacht ons een boete of een celstraf. Of erger: een bezoek aan de Kazerne Dossin. Niet zo onze regeringen. Die leggen veroordelingen en arresten van zowel Europese als nationale rechtsinstanties feestelijk naast zich neer.

De Vlaamse regering heeft haar voetvegen in het parlement zelfs een decreet doen goedkeuren dat door de Raad van State is afgekeurd, en waarvan ze zeker weet dat het indruist tegen de grondwet. En bijgevolg door het Grondwettelijk Hof zal worden vernietigd. Het gelijkheidsbeginsel is zelden zo manifest geschonden als in het stikstofdecreet. Maar dankzij vertragingsmanoeuvres van schatplichtigen in datzelfde Hof kan het lang genoeg van kracht blijven om de ethaankraker van uw leider Bart De Wever en uw verleider Annick De Ridder te laten afwerken. De procedure om hem nadien terug af te breken duurt minstens twintig jaar.

En dat is eigenlijk nog goed nieuws voor u, want anders moet een gigantische schadevergoeding worden betaald aan Ineos-baas Jim Ratcliffe. Hoe hoog die is mag u van Jan Jambon niet weten, dat ze van uw geld zal worden vereffend wel. Maar vergis u niet: het is in Hongarije dat de rechtsstaat wordt geschonden.

Deze stikstofschande, waar ze als parlementslid tegen was, kwam Gwendolyn Rutten als minister verdedigen op televisie. Je moet nu eenmaal iets terugdoen voor een politiek postje. Als we komend weekend op het WK veldrijden in Tabor een kans willen maken tegen de Nederlandse stormbrigade, moet de bondscoach te elfder ure Gwendolyn inschrijven. Niemand kruipt behendiger door het slijk. Rillaar, geboortegrond van Roland Liboton, is niet voor niets een deelgemeente van Aarschot. Dat volgens haar eigen onderzoek na Machelen de gemeente met de ongelukkigste inwoners van Vlaams-Brabant is, maar daarover hoorden we haar niet. Wacht tot de Olympische Winterspelen. Onze diepvriesdiva’s Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone krijgen onverwachte concurrentie uit eigen streek. De hele school gedopeerde Russische ijsdanseressen slaapt er niet meer van: als Gwendolyn meedoet, zijn ze kansloos. Dan zullen vijf tubes trimetazidine per dag, de gebruikelijke dosis, niet volstaan. De negenvoudige rutten wordt in het ijswereldje nu al hoger aangeslagen dan de dubbele rittberger en de drievoudige axel.

De gedopeerde Russische ijsdanseressen zijn kansloos als met Gwendolyn Rutten een onverwachte concurrente voor onze eigen diepvriesdiva's meedoet.

Wie wel opnieuw diep slapen, op hun harde houten planken, zijn de norbertijnen van Averbode. Hebben de hele Lekdreef tegenover de abdij al leeg gelekt van vreugde. Het is in alle stilte herbevestigd: zij mogen op hun landerijen zoveel stikstof uitstoten als ze willen. Dat ze weer op een zwarte of rode lijst belanden is ondenkbaar met Gwendolyn in de regering. Waar is de tijd dat de liberalen kloosters en abdijen in de fik staken, liefst met monniken en nonnen erin.