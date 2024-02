Kaaiman kiest keurig | Witland

Stel: u hebt net als Kaaiman deze week 39 graden koorts, uw luchtpijp en slokdarm zijn behangen met scheermesjes, de hoest begint maar eindigt niet, u kunt ’s nachts niet slapen omdat u door de gezwollen keelklieren niet meer kunt slikken en het voelt alsof u gaat stikken, uw slijmvliezen zijn beter gevuld dan een regenton in de Westhoek, de volledige covidvoorraad keukenrol en Kleenex is aan flarden gesnoten, kortom u voelt zich ellendig en lamlendig, en hebt op Google de voorwaarden in de euthanasiewet nagetrokken.

Wat u dan vooral niet moet doen, is kijken naar ‘De expeditie: Groenland’. Dat is de genadeslag. Dat er mensen zijn die uit vrije wil, of in het geval van Sven Mary uit een pa-gerelateerde dwangneurose, over een eindeloze ijs- en sneeuwvlakte sjokken, twaalf dagen lang elke dag 15 kilometer, elk een slee met 50 kilo bagage achter zich aan sleurend, en dit bij min 28 graden... zelfs als gedachte is het ondraaglijk. Dan kan je maar één vraag stellen: waarom doen die lui dat?

Het zal wel mooi zijn, dat uitgestrekte niets, maar wie in het midden van de oceaan van een schip springt, ervaart hetzelfde gevoel van eindeloosheid, bij aangenamer temperaturen. Met de goedkoopste virtualrealitybril kan je van de pracht van een sneeuwlandschap genieten op het strand van Marbella, bij plus 28 graden.

Wij zijn ooit met een Spitfire vanuit de Liberation Garden in Leopoldsburg dwars door de Siegfriedlinie gevlogen om de Duitsers uit Arnhem te verjagen. Jammer dat we zonder kerosine vielen of die laatste brug was er ook aan gegaan. Dan wandel je het museum buiten met het idee dat vadertje Stalin weliswaar ook zijn verdiensten heeft gehad bij het ten val brengen van Hitler, maar niet in Arnhem. Toen wij de VR-bril weer hadden afgezet, riep de museummedewerker verbaasd: ‘Arnhem? Gij moest naar Keulen vliegen.’

Waarom wordt in zo een manifest geval van krankzinnigheid de collocatiewet niet toegepast?

Waarom strompelt iemand door Groenland bij min 28 graden? Wij hebben al kou bij min 12. En waarom wordt in zo een manifest geval van krankzinnigheid de collocatiewet niet toegepast? Die min 28 is overdag. ’s Nachts, als de expeditieleden zich twee per twee in een onverwarmd tentje moeten wringen en verondersteld worden om via de slaap energie op te doen voor de volgende etappe, zakt de thermometer richting min 40. Als je voor zo een tocht geen antivries in je hersenen spuit, werken ze niet meer. Als je het wel doet, ook niet.

De enige die haar laatste grijze cel gebruikte, was Jinnih Beels. Zij stapte er na twee dagen uit. Heimwee naar haar gezin. Al klonk dat wat vreemd, omdat ze net voordien had verklapt dat ze al vijf jaar gescheiden leeft van haar man en kind. Die zijn in de Kempen blijven wonen, terwijl zij voor haar werk verplicht in Antwerpen resideert. Hoeveel dwazer kan je nu nóg zijn? Je zou denken dat Kris Peeters voldoende heeft aangetoond hoe je dat domicilieprobleempje omzeilt, maar dat is aan Beels voorbijgegaan. Jinnih werd door een sneeuwscooter van het reddingscentrum opgehaald, en heeft daarna door het slechte weer acht dagen moeten wachten voor er eindelijk een vlucht mocht opstijgen. Het scheelde geen haar of de andere expeditieleden zaten in hetzelfde vliegtuig.