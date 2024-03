Kaaiman kiest keurig | Zeurpeel

Dat gezaag van Valerie Van Peel mag ook stilaan ophouden. Als je niet tegen je verlies kunt, speel dan niet mee. Nog twee maanden en we zijn van dat verongelijkte kind verlost. Als haar collega-vertrekker Kristof Calvo nu zegt dat haar wetsvoorstel over asbestslachtoffers aan alle kanten rammelt, dan zal het wel zo zijn zeker. Calvo heeft er tenslotte in Nederland voor gestudeerd, op uw en mijn kosten volgens kwatongen.

Straks moet ze zíjn voorstel nog goedkeuren. Als je er vier keer niet in slaagt een meerderheid te vinden voor wat je een zo rechtvaardige wet noemt, heb je het zelf verknoeid, punt uit. En alle anderen op televisie gaan uitschelden zal niet helpen, integendeel. Dat ze een voorbeeld neemt aan haar nonkel Marc, die had dat voorstel met de vingers in de neus erdoor gekregen.

Heeft iemand Marc Van Peel ooit horen klagen? Nonkel Marc vormde twaalf jaar geleden samen met Patrick Janssens een Stadslijst in Antwerpen. Niet omdat hij de ideologie van Janssens deelde, want die was er niet, maar omdat hij ervan uitging dat die lijst de verkiezingen zou winnen en hij dan schepen van de haven kon worden. In Antwerpen is dat de meest gegeerde functie, na souschef in The Jane. Het heeft niet veel gescheeld, maar de Stadslijst werd verslagen door uw leider. Waarna Janssens op de schouder van Gene Bervoets in tranen uitbarstte.

Mocht Van Peel toen zijn achternichtje zijn geweest, hij had een volle citerne mee geweend en alles en iedereen de schuld gegeven. Maar nonkel Marc ging allerminst zitten kniezen. Hij belde in het geniep naar Bart De Wever, liet de Stadslijst voor wat ze was en ging in zee, of beter in Schelde, met de N-VA. Die bezorgde hij een meerderheid dankzij de schamele vijf zetels van CD&V, waarvan Kris Peeters er zes jaar later nog twee zou verliezen. En zie: nonkel Marc werd schepen van de haven. En mocht elke middag copieus gaan tafelen, waarna hij de 36 kilo bijkwam die er van zijn nieuwe vriend net waren af gegaan.

Kijk, zo doe je aan politiek. Niet door almaar te mokken en te bokken. Nonkel Marc zeurde zelfs niet toen hij met de Kaunitoni was uitgevaren om de Franse atoomproeven op Mururoa te verhinderen, en de boot al voor de kust van Blankenberge in panne viel. Dat deed die verroeste schuit nadien nog een paar keer, zodat de geplande zeeslag tegen de Franse marine moest worden afgeblazen. Gelukkig, want anders had de Europese Unie vandaag helemaal geen nucleair verweer gehad tegen de Russen.

Nonkel Marc maakte er aan boord dan maar het beste van met Vera Dua. Toen de stuurloze Kaunitoni tijdens de reddingsactie in een woeste storm tegen het reddingsschip dreigde te botsen en te vergaan, stond nonkel Marc klaar om met een reddingsvest en Vera Dua op zijn rug in de zee te springen. Misschien klaagde hij toen wel, maar door het gebulder van de storm kon niemand het horen.