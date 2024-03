Kaaiman kiest keurig | Zolang hij tanden…

‘Nestor (12) uit Antwerpen moet paren met de zussen Maya (2,5) en Numa (1,5) uit Tsjechië, maar doodt de oudste zus.’ Geef toe: dit zijn pas koppen met spijkers. De nieuwste schelmenroman van Marnix Peeters, ‘De ontluikende sekslust van Emma Mus (15)’, was al de dag van de plechtige voorstelling in het MAS door de werkelijkheid overtroffen.

Het gebeurt zelden dat nestors publiekelijk voor hun procreatiecapaciteiten worden geprezen. Herman Brusselmans is de bekendste uitzondering, maar die deed het zelf. In het geval van Nestor de leeuw werd evenwel niets verdoezeld: in geuren en kleuren. In Bellewaerde hadden ze een lumineus idee, wat daar al vaker op een ramp is uitgedraaid. Deze keer wilden ze hun jonge leeuwinnen, de Tsjechische gezusters Maya en Numa, laten dekken door een oude geilaard uit Antwerpen, hetzelfde idee als achter ‘Boer zkt vrouw’ en het businessmodel van Tinder.

Ook dit plan liep ietwat anders af dan voorzien: de Antwerpse geilaard beet de eerste leeuwin die hem werd aangeboden meteen dood, het arme schaap. En dan bleek de dierenarts van Bellewaerde ook nog Melissa te heten, je krijgt het soms allemaal tegelijk opgediend. Melissa Nollet legde in de journaals uit dat je bij vogelende leeuwen moeilijk het peeskamertje kunt binnen stappen en roepen: ‘Manneke, houd u wat in.’ Dat is bij gewone koppels al gevaarlijk. ‘We hebben hem dan maar laten doen', was ook van deze Melissa het besluit.

Nu weten u en ik misschien niet veel over krolse leeuwen, maar wij zouden die bruut na het pas beleefde drama toch niet meer op de jongste van die twee zussen loslaten? Had u gedacht. Melissa’s geven iedereen een tweede kans: ‘We zullen een tijdje wachten met de kennismaking tussen Nestor en Numa. Maar het is niet omdat het misloopt met de ene leeuwin, dat het ook met een andere gebeurt.’ Dat zullen veel strafpleiters genoteerd hebben.

En wat gedacht van Herwig Leirs, bioloog van de Universiteit Antwerpen? Die neemt het op voor de dader, een kwalijke gewoonte in academische kringen. ‘In gevangenschap copuleren leeuwen met andere leeuwen in dierentuinen. Die inteelt leidt tot genetische verzwakking. Nestor is een mannetje met veel wilde genen, en is dus beter geschikt om mee te kweken.’ Zegt de nieuwe rector van de Antwerpse unief, die blijkbaar geen benul heeft van de theorieën waartegen zijn voorganger zijn hele carrière heeft gestreden.

‘En wat heeft dat te maken met de verkiez…’ Jaja, wacht een beetje. Tegenstanders van Vlaamse onafhankelijkheid, Paul Magnette en Cindy Envy en soortgelijken, spotten graag dat de Vlaamse Leeuw geen tanden meer heeft. Daar denken die Tsjechische zussen dan anders over. De ene die nog leeft toch. Als we Numa één raad mogen geven, is het de eerstvolgende Flixbus naar Praag te nemen.