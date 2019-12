Kaaimanquotes 1

De quotes van het jaar volgens Kaaiman.

Herman De Croo: ‘Ik heb eens een krant van La Nation Belge uit 1842 vastgehad. Daarin stond dat België zou verdwijnen.’

Luc Bonneux: ‘De vogelgriep was een ernstige bedreiging voor wie snot van zieke kippen diep inhaleert. Dat zijn al bij al niet zoveel mensen.’

Luckas Vander Taelen: ‘Politieke tegenstanders zijn pas uitgeteld als ze met een staatsbegrafenis worden geëerd. En met CD&V’ers moet je ook dan nog oppassen.’

Michel Wuyts: ‘Er zijn nog altijd mensen die denken dat ik ook alles zelf film.’

Bruno Wyndaele: ‘Wat je zeker niet mag doen als je televisie wil maken, is naar het RITCS gaan om er televisie te studeren.’

Rik Torfs: ‘Ik ben altijd katholiek gebleven omdat ik het nooit te hard geweest ben.’

Bart De Wever: ‘De ambities van Elio Di Rupo bleken toen hij vijf maanden voor de verkiezingen weer Nederlands begon te praten, of toch een taal die er enige verwantschap mee vertoonde.’

Geert Hoste: ‘Ik heb prins Laurent eens uitgenodigd voor mijn optreden, in het Paleis voor Schone Kunsten. Een minuut later belde hij terug: ‘In welk paleis was het ook weer?’’

Agnes De Nul: ‘In de topjaren van ‘De Collega’s’ speelden we met het Mechels Miniatuur Theater in Mol ‘Ce formidable bordel’ van Eugène Ionesco. Bleek dat de organisator affiches had gemaakt met: ‘De Collega’s in het hoerenkot’.’

René Verreth: ‘Als onze Manu op café ging, kreeg hij van iedereen pinten aangeboden, omdat ze dachten dat hij echt zo weinig verdiende als Jomme Dockx.’

Jaak Van Assche: ‘‘De Collega’s’ was te populair. Een hoge BRT-pief zei me ooit: ‘Twee miljoen mensen amuseren, dat is onze taak niet.’’

Flup Van Backlé: ‘Mijn vader heette niet Jo maar Georges. Maar toen hij de eerste keer optrad voor de BRT, hadden ze niet genoeg letters meer voor de aftiteling, die nog op een zwart bord werd gekleefd, en dus hebben ze er maar Jo van gemaakt.’

Bart Maddens: ‘Het analyseren van de verkiezingsuitslag is een voortzetting van de interne partijstrijd met andere middelen.’

Herbert Flack: ‘Ik kijk soms naar een herhaling van ‘Aspe’. Maar vaak weet ik zelf niet meer hoe ik die moorden heb opgelost.’