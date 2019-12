Kaaimanquotes 2

De quotes van het jaar volgens Kaaiman.

Bart De Wever : ‘Kiescampagnes zijn periodes waarin je niet per ongeluk op intellectuele eerlijkheid zult botsen.’

Ivan De Witte : ‘Niemand is perfect, al kon Hein Vanhaezebrouck dat moeilijk toegeven.’

Frederik Anseel : ‘Een vergadering: de verkeerde mensen die op het verkeerde moment de verkeerde dingen zitten te bespreken. Wie er zeker niet moet zijn, is er altijd wel, en wie er absoluut wel moet zijn, is niet uitgenodigd.’

André Léonard: ‘Als hij het was, weet Etienne Vermeersch nu al wie van ons beiden ongelijk had, als ik het was, weet hij het niet.’