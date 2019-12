Kaaimanquotes 3

Michel Verschueren: ‘Als je ’t plezier wil laten duren, bel dan nu en dan eens een Verschueren.’

Peter Adriaenssens: ‘Onlangs sprak een oudere mevrouw me aan. ‘Ik ken u van ergens’, zei ze. Ik vertelde wat ik deed en dat ik weleens op tv kwam. En toen riep ze: ‘Nee, nee, ik weet het weer. U lijkt op mijn buurman. Die heeft ook zo’n kale kop.’’

Ben Weyts: ‘Goede bedoelingen hebben in het onderwijs al veel schade aangericht.’

Nicolas Saverys: ‘Investeren in voetbal is een akte van hoop die snel omslaat in een akte van berouw.’

Frieda Van Wijck: ‘Ik vind het een voordeel dat ik nooit een verbluffende schoonheid ben geweest. Dan is het verschil tussen nu en vroeger niet zo groot.’

Christian Reinaudo: ‘Ik ben graag in België. Ik vind de manier waarop de mensen de zebrapaden hier oversteken aangenaam.’

Eva De Roo: ‘Mijn ma krijgt voorrang in de garage omdat ze een bekende dochter heeft. Alleen weten ze niet wie die dochter precies is. Ik vrees dat ze denken dat het om An Lemmens gaat.’

Luc Van der Kelen: ‘Donald Trump heeft geen tanks nodig. Een smartphone volstaat.’

Marouane Fellaini: ‘Als ik naar de media had geluisterd, was ik gestopt na mijn eerste match bij Standard.’

Hugo Camps: ‘Van christendemocraten is geweten dat ze weinig bezwaar hadden tegen een apart beloningssysteem. Ze hadden vaak Openbare Werken in portefeuille, vandaar.’

Frans Van Tilborg: ‘Het eerste aandeel dat ik kocht, was van de goudmijn Blijvooruitzicht. Die naam bleek wat al te optimistisch.’

Luc Lamine: ‘Ik heb nooit een corrupter politicus ontmoet dan Patrick Janssens. En Bob Cools was al de moeite.’

Ive Marx: ‘Bij de PVDA schijnen ze ervan uit te gaan dat België ondergronds bestaat uit lagen van olie, goud en uranium. Er wordt op geen 10 miljard euro gekeken.’

Jan Peumans: ‘Steve Stevaert zei me eens dat hij niet begreep hoe een brombeer als ik 64.000 voorkeurstemmen kon halen. Maar ik begreep het ook niet.’

Hans Bourlon: ‘Samson is een banale hond met een banale naam. Moge zijn succes een aanmoediging zijn voor wie ook in dat geval verkeert.’

Roland Duchâtelet: ‘Ik ben de jongste jaren niet meer op vakantie naar de zon geweest. En wat stel ik vast? De zon is op vakantie naar mij gekomen.’

Conny Vandendriessche: ‘Op reis gaan houd ik maar een dag of drie vol. In het beste geval.’

Bruno Tobback: ‘De dag dat ik denk ‘ik stop ermee’, dan stop ik ermee.’

Tony Mary: ‘Vroeger luisterde ik elke ochtend naar ‘Voor de dag’ op Radio 1. Wel, ik kan dat niet meer horen, die stoet van verongelijkten die allemaal komen uitleggen waar ze recht op hebben.’