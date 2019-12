Kaaimanquotes 4

Filip Balcaen: ‘De wereld hoeft niet te roepen dat ik fantastisch ben. Als mijn vrouw het zegt, is het genoeg. Maar zij zegt het niet.’

Philippe Close: ‘Iedereen wil graag zijn eigen brood bakken, maar niemand houdt dat lang vol. De broodmachine is het meest aangeboden artikel op eBay.’

Ben Weyts: ‘Mijn maatregel die de grootste unanimiteit kreeg, was het rekeningrijden. Iedereen was tegen.’

Peter D’Hondt: ‘Een beklaagde die opdaagde in een koersbroek vond ik erover. Het is niet omdat die man drie kinderen had, dat ik ook moest zien waar ze vandaan kwamen.’

Phaedra Hoste: ‘Kleine dingen maken me blij. Daarnet nog op straat een oud manneke. Ik dacht dat ik hem had aangereden maar dat was niet zo. ‘Geen probleem’, zei hij, en gaf me een kus.’

Bart De Wever: ‘In de politiek maak je best geen plan B, of binnen de week is dat plan A.’

Jan Mulder: ‘Na mijn carrière werden in Parijs nog drie mensen onder de guillotine geëxecuteerd. Dat zet iets in tijdsperspectief.’

Nicolas Lombaerts: ‘Voetbalanalist is het makkelijkste beroep ter wereld. Je zegt om het even wat en niemand rekent je erop af.’

Jo Vandeurzen: ‘De verwachtingen voor mijn boek waren niet hooggespannen. Zelfs mijn vrouw vroeg bezorgd of het weer niet te saai ging worden.’

Kris Luyckx: ‘Dejan Veljkovic leeft sober. Hij is geen Mogi Bayat, die als hij zijn inkompoort door is nog een halfuur moet rijden voor hij aan zijn voordeur is.’

Reinhilde Decleir: ‘Ik ben nogal koleriek. Ik ben eens uitgevlogen tegen een jonge actrice, uren en uren aan een stuk. Ik ben moeten stoppen omdat ik niet meer kon.’

Herwig Van Hove: ‘Het eindstation in de muziekgeschiedenis is Bach. Daarna is alleen rommel geproduceerd.’

Jan Segers: ‘Greta Thunberg: het veulen van Troje van het klimaat.’

Jurgen Ingels: ‘Wat mensen samenzetten in een kot apart met een pingpongtafel, dat noem ik niet innoveren.’

Philippe Geubels: ‘Een film maken samen met Erik Van Looy interesseert me niet zo. Ik zou liever ineens een goeie film maken.’

Karel De Gucht: ‘Zelfs ik kan moeilijk het verstand en het talent van Bart De Wever ontkennen, maar hij gebruikt het voor verkeerde ideeën.’