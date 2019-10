Onderzoek heeft uitgewezen: de krantenlezer wenst van de krantenjournalist bondigheid. En krijgt die nooit.

Elke redacteur met een minimaal geslaagd zelfbeeld is overtuigd van de waarde van zijn eigen bellettrie, en zal dus niet iets in één paragraaf meedelen als het in twaalf ook kan. Hoe omvangrijker het artikel, des te meer kans op de Belfius-persprijs. Een reeks is een nog grotere garantie. Nooit werd iemand gelauwerd die in drie regels een primeur of een nieuw inzicht heeft gepubliceerd. Wij hebben lang geleden eens een gedetailleerd plan ingediend voor een dagblad van vier bladzijden, waarbij de lezer in tien minuten tijd alles wat gebeurd was zou weten en begrijpen. Gesneuveld onder de hamer van de commerciële afwegingen. En van de salariële illusies van de bedenker.

Ondanks die verzuchting van de zuchtende lezer hebben wij wat mogen horen, na onze Coucke-column van vrijdag. Die bleef beperkt tot de ene zin die ertoe deed: ‘Kunt ge ze niet een paar van uw pillekes geven vanavond?’ De ‘vanavond’ was de match op Sporting Charleroi. Nooit geweten dat er zo veel synoniemen bestonden voor ‘luilak’. Allemaal vakkundig gepareerd met de beroemde quote: ‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’, uit een redevoering van Johann Wolfgang Goethe. Over wie onze leraar Duits in het middelbaar zei: ‘Een zeer arrogante man. Schreef onder al zijn stukken: goet hé?’ Collegehumor blijft een discipline apart. Wat ons eraan doet denken dat ‘De slimste mens’ volgende week weer begint. Die leraar had trouwens gelijk, want toen Goethe in de adelstand werd verheven ging hij zich plotseling ‘von’ Goethe noemen. Iets waaraan Mia van Doornaert duidelijk niet gedacht heeft, het is nog niet te laat.

De ene zin over de pillekes was er pal op, want ’s avonds zakte Anderlecht eens niet fysiek weg in de tweede helft, en speelde het voor het eerst een sterke wedstrijd die het met overwicht won. En eindelijk stond Yari Verschaeren op zijn juiste positie, dat ook. Het Vercauteren-effect, zonder enige twijfel, al zat de nieuwe coach alleen nog maar in de tribune.

Het is nu niet voor het een of het ander, maar hoe dikwijls hebben wij Marc Coucke hier op het hart en de portefeuille gedrukt dat hij Frank Vercauteren als trainer moest aanstellen? De eerste maal midden vorig seizoen, en we zijn het blijven herhalen. Keer op keer op keer. Ook toen Vincent Kompany was aangetrokken. Na de tweede speeldag al, de twééde, stond hier letterlijk: ‘Ziet gij zelf niet in, Coucke, dat wat Kompany probeert een uitstekend idee is voor het beloftenelftal, maar niet voor de eerste ploeg? Iedere trainer in de Belgische hoogste klasse legt dat spelsysteem zo plat. In uw eerste volledige seizoen als voorzitter heeft de club voor het eerst in 56 jaar Europees voetbal gemist. In uw tweede dreigt ze voor het eerst in de geschiedenis play-off 1 te missen. Nog één keer: Frank Vercauteren trainer van het eerste, Kompany speler van het eerste en trainer van de beloften, zo kunt ge die knoeiboel misschien nog rechttrekken.’