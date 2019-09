Wacht eens. We waren bijna Kristof Calvo vergeten in onze opsomming. Ook hij heeft na de tegenvaller van 26 mei een interne bevraging gehouden, meer specifiek over wat hem het naast aan het hart ligt: Kristof Calvo.

Zijn bevindingen waren onthutsend: ook groene mensen vinden Kristof Calvo een onsympathiek personage. Grosso modo kun je ze in twee bijna gelijke fracties opdelen: de ene helft vindt hem een betweterig opdondertje, de andere helft spreekt veeleer van een opdonderig betwetertje. Bij allen valt telkens weer datzelfde woord: ‘drammen’. En dat is voor succesvolle politieke marketing niet de geschiktste eigenschap.

Iedereen zal het bij zichzelf al hebben vastgesteld: Calvo zit in een televisiedebat en verkondigt daar een of andere mening die u voordien zelf ook had. Welnu: binnen de twee minuten kiest u spontaan partij voor zijn tegenstander die het tegenovergestelde betoogt van wat u dacht. Wij kennen rabiate tegenstanders van kernenergie die plots voor het openhouden van Doel I, II, III, én IV pleitten. Na een beetje aandringen kwam het er dan wel uit: interview met Calvo gezien.

De conclusie waaraan Calvo na drie maanden introspectie niet meer kon ontsnappen stond hier op 28 mei al te lezen. Voor Groen keerden de kansen om naar 20 procent door te stoten op het moment dat Anuna De Wever op de zenuwen begon te werken, en dat was tamelijk snel. Over de reden daarvan hoef je geen drie minuten na te denken, laat staan drie maanden: een onfatsoenlijke overkill in de media, vooral in de zelfverklaarde kwaliteitspers. Op het moment dat dan ook nog aandachtgeile figuren als Nic Balthazar en David Van Reybrouck hun zeven granen publiciteit proberen mee te pikken, is de goegemeente weg. En komt niet meer terug. Van wat overbleef, ergerde driekwart zich dan groen aan het getetter van Calvo en het geschetter van Almaci.

Die analyse stond eerder al in het Rapport-Van Besien en in het Rapport-Vanwijwetennogaltijdnietwie. Nu dus ook in het Rapport-Calvo. En toch slagen ze er allemaal in om uit deze juiste premissen de verkeerde conclusie te trekken, wat kenmerkend is voor domheid. Volgens Van Besien was het beter geweest indien Van Besien als boegbeeld was uitgespeeld. Wijwetennietwie besloot niet dit, maar ook niet dat. En Calvo, die zoetjesaan de ‘o’ uit zijn familienaam mag schrappen, vindt na lang wikken en wegen dat hij verder moet doen zoals hij bezig was, want hij heeft toch echt hard gewerkt de voorbije vijf jaar, alsof dat een criterium is. Graag hadden we een politicus die niet hard werkt, maar wel competente mensen laat werken.