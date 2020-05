Ondertussen tieren de theorieën welig verder dat het dodelijke coronavirus op de wereld is losgelaten vanuit een laboratorium in Wuhan, en niet door een toevallig over de wekelijkse markt fladderende fleermuis. Het zou niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt. Op het bedrijventerrein in Haasrode had Philip Morris tot voor kort een lab waar ratten met nicotine werden ingespoten. De bedoeling was om na te gaan welke dosis dodelijk was, al was dat slechts een bijkomstigheid, maar vooral om te testen welke dosis vereist was om een rat verslaafd te maken aan tabak. Omdat de mens weinig verschilt van de rat, zou die hoeveelheid dan nadien door de sigaretten gemengd worden. Voor de tabaksindustrie prevaleert winst op volksgezondheid, niet het enige punt van overeenkomst met de bankensector.