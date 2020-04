Kaaiman, 7 maart van dit jaar: 'In het Rega Instituut van de KU Leuven, waar Marc Van Ranst diensthoofd is, zijn ze nu zelf begonnen met coronavirussen te kweken. Terwijl iedereen ze probeert uit te roeien, maken zij er bij. Ze hebben het staal van de eerste besmette Belg stiekem in hun zak gemoffeld, hebben alle muizen en ratten en resusapen hun lab uitgejaagd, en zijn als bezetenen aan de slag gegaan met coronavirussen, die zich sneller voortplanten dan konijnen. De dag dat een verstrooide medewerker, of de oververmoeide Van Ranst zelf, een deur of een raam laat openstaan, wordt de voltallige Belgische bevolking weggeveegd.'

We herhalen: 7 maart. Wat een fantasie toch, die Kaaiman. Een week later begon het gerucht te circuleren dat het virus in Wuhan niet van een vleermuis op een mens was overgegaan op de markt, zoals goedgelovigen vandaag nóg altijd aannemen, maar dat die vleermuis was ontsnapt uit een vlakbij gelegen laboratorium waar ze met het virus was volgespoten. Eerst was dat fake news, en toen Donald Trump er gewag van maakte, was het bewezen nonsens. Tot, weken na al die domkoppen, ook de Washington Post begon te berichten over een fatale onzorgvuldigheid in het Wuhan Instituut voor Virologie, toen was het plotseling geen fake news meer. De Washington Post zeg, natte droom van alle verwende-kindjesprogressieven in de pers. Niet dat ze haar ooit lezen.

In het Wuhan Instituut voor Virologie, het plaatselijke Lega Instituut, kweken ze dus hun virussen in vleermuizen. Dat is goedkoper dan in lama's, wat Kaaiman al maanden aanbeveelt. En wij hadden in de omnidisciplinaire faculteit Pol & Soc - van niets alles en van alles niets - ook een keuzevak Virologie, dus wij weten waarover we spreken. Vlaamse virologen knipten de vleer van de muis, maar zoals klaarblijkelijk veel van wat ze doen was ook dat nutteloos: een muis is niet vatbaar voor het coronavirus. Ten bewijze: tot nu is wereldwijd slechts één kat met coronabesmetting gesignaleerd, de genaamde Minou uit de buurt van Luik. Ook is sprake van een gecontamineerde poes in Hongkong, waar eerder twee honden positief werden bevonden door een chef-kok, maar daarvan hadden we bij het ter perse gaan geen bevestiging.

In Gent is moleculair viroloog, ja dat bestaat ook, Xavier Saelens begonnen met het kweken van een speciale muis, zoals Koen Van Mechelen met zijn universele kip. De muis van professor Saelens - we hopen dat Xavier een mannennaam is, anders zouden we het niet durven schrijven - zou wél doodvallen als ze met het coronavirus wordt ingespoten, waarna men kan onderzoeken waaraan die sterfte te wijten is. Aan het coronavirus, denkt u dan, maar u bent geen moleculair viroloog. Zo mogen we bidden.