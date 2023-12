Liefhebbers van slechte smaak hoeven zich niet langer te beperken tot De Standaard der Letteren: er is nu CD&V. Doden tot leven wekken is voorbehouden aan ons Heerke, niet aan wie beweert in Zijn naam te spreken. Zo klonk het in talloze reacties op het promofilmpje met Jean-Luc Dehaene.

Die kritiek was overdreven. Geen origineel initiatief in dit land, of er daagt een leger bromberen op om het neer te sabelen. Campagne voeren met een hologram is trouwens niet nieuw. De Franse Jean-Luc was de Vlaamse Jean-Luc ver vooruit. Zes jaar geleden speechte Jean-Luc Mélenchon tegelijkertijd op een meeting in Lyon en een in Parijs. ‘Je vais me dédoubler’, waarschuwde hij zijn fans, waarna hij voor hun verbijsterde ogen in rook opging, en zo de diepste wens van zijn tegenstanders in vervulling deed gaan. Hij was dan wel niet dood zoals Dehaene, maar ook vanuit het hiernamaals waren de Fransen eerst met een optreden van Claude François, veertig jaar voordien in dubieuze omstandigheden overleden in zijn bad. CD&V-voorzitster Cindy Envy verdedigde het bravourestukje: ‘We gingen hem niet laten spreken als een 16-jarige. Niet van: ‘Yo allemaal, de Jean-Luc hier.’ Het mocht geen Conner worden.’

Dehaene moet niet komen klagen, hij was zelf niet vies van een scheutje luimige propaganda.

‘Het valt al mee dat ge hem geen oranje netkousen hebt aangetrokken’, hoorden wij een bekend politiek analist de voorzitster door de telefoon uitkafferen.

Dehaene moet niet komen klagen, hij was zelf niet vies van een scheutje luimige propaganda. En niet alleen door op een mechanische stier te kruipen, of in het verlengde daarvan op de eretribune van Club Brugge. Na aandringen van Johan Van Hecke en ceremoniemeester Willy Buijs stond hij luidkeels mee te brullen met ‘Mooi, ’t leven is mooi’ van Will Tura. Later bonkte hij op en neer op de tonen van ‘Y.M.C.A.’, een hit van zes in leer, latex en ridicule uniformen gepropte homofielen uit New York. ‘Y.M.C.A.’ was voor de gelegenheid vervangen door ‘ceeee, deeee, en veeee’, en de zes homofielen door Dehaene en Yves Leterme, wat een lichte verbetering was.

Die clipjes met wat CD&V aan prominenten rest, hebben een fortuin gekost. Dank aan u allen, ze zijn van uw geld betaald. Laatst dook op YouTube ineens Vincent Van Peteghem, de staatsbonnenman, op. En daarna Hilde Crevits met zelfs voor haar doen vreemde gebaren. En zonder klank, want wat ze zei was letterlijk voor de doven gesproken. Of die op haar wilden stemmen, dan zou zij iets voor hen doen. Een afspraak bij Lapperre regelen wellicht.

Cindy Envy is niet te onderschatten, zeker niet in verkiezingen. Won in de herfst met pluim en wimpel het VTM-rariteitenkabinet ‘Make Up Your Mind’. Meer make-up dan mind, maar dat is op VTM niet ongewoon. Cindy lag uitgestrekt op een plateau, in een obscene pose waaraan bij CD&V alleen Mia De Schamphelaere zich al waagde. Ze droeg een hoerige oranje bustier, oranje netkousen, en oranje fuck-me-laarsjes op stiletto’s van 20 centimeter. Onder Envy mikt CD&V voluit op de leden van de LGBTQConner+-gemeenschap. Als die vroeger al een doelgroep van de katholieken waren, was dat niet om electorale redenen.