Le nouveau Jef

Drie dagen. Niet langer dan drie dagen, en de intrede van de nieuwe senior legal counsel bij het advocatenkantoor Van Steenbrotte & Partners, voorheen het succesrijke Van Steenbrugge Advocaten, heeft al geloond.

Weliswaar werd het cassatieberoep van Wim Delvoye tegen zijn veroordeling voor kasteelverwoesting afgewezen, maar die zaak was nog gepleit door meester Van Steenbrugge, daar was de senior legal counsel niet bij betrokken. Maar voor het assisenhof van West-Vlaanderen - je mag er niet aan denken dat je daar ooit terechtstaat - is Daniël Deriemacker veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote, op 10 januari 2017 in Komen-Waasten.

Lange tijd zag het ernaar uit dat de dader vrijuit zou gaan. Vooral nadat het hof en de jury in een bus, luid zingend van tsjoelala tsjoelala, ter plekke waren gaan kijken waar de fatale steekpartij was gebeurd. Omdat er niet genoeg plaats was in de bus moesten advocaten en verslaggevers met hun eigen auto volgen, wat niet helemaal volgens de voorschriften was maar nood brak wet. Voorzitter Tony Boyen had het bezoek gepland om halftien ’s avonds, omdat op dat tijdstip de beschuldigde de moord al gepleegd had moeten hebben maar een getuige géén lijk op de stoep had zien liggen. Lag dat er effectief niet, of kon ze er in het donker naast gekeken hebben, dat was de kwestie. Volgens Pol Vandemeulebroucke, advocaat van de beklaagde, niet. ‘Ge kunt hier om halftien ’s avonds op straat uw gazet lezen’, aldus de Pol, die om zijn gelijk te bewijzen De Tijd uit zijn zak haalde en begon te citeren uit ‘Kaaiman’, de veelgelezen rubriek. Waarna de rechter hem vroeg dergelijke onzin te bewaren voor zijn pleidooi.

Hierna ontstond een felle discussie over de vraag of er om halftien ’s avonds evenveel licht is op 14 oktober als op 10 januari. Er is allereerst het winteruur dat een rol speelt, regen of geen regen kan een verschil maken, en onderschat vooral niet de stand van de maan. Overwogen werd even om Frank Deboosere op te vorderen, maar aangezien die niet meer met de fiets mag rijden en je met het openbaar vervoer ook in Komen niet geraakt, werd die piste snel verlaten.

De sterke strategie van meester Mussche, junior partner van Van Steenbrotte & Partners en optredend voor de familie van het slachtoffer, dreigde door dat plaatsbezoek de mist in te gaan. Tot op de eerste dag van de pleidooien plots de jongste stagiair van het kantoor, tevens de oudste, aan haar zijde de rechtbank binnen banjerde en het woord nam. Hij geeft dat dan niet gemakkelijk weer af, zo ondervond ook meester Van Steenbrugge toen hij op de persvoorstelling van zijn nieuwe counsel anderhalf uur moest luisteren naar diens monotone keelgegorgel voor hij eindelijk zelf iets kon zeggen. Net op dat moment stoof iedereen naar buiten omdat de counsel een luchtje ging scheppen.

Na anderhalf uur metaforen over drinkende paarden en hongerige krokodillen veerde de leider van de jury recht en riep in wanhoop: ‘Op alle vragen ja, en dertig jaar. Kunt u die zageman nu doen ophouden meneer de voorzitter?’ De eerste spectaculaire winst is dus binnen voor Van Steenbrotte & Partners. In Ankara wordt er ene ongerust.