Liegt de blauwvoet

Zijne keizerlijke kiezersbedrieger de liegende leider - om hem correct te betitelen heb je steeds meer plaats nodig - heeft weer eens op ATV gesproken. En had daar de gore pretentie om te roepen dat hij zich geen fluit aantrekt van de kritiek op zijn stilaan angstaanjagende reeks leugens en haarspeldbochten.

Wel wel wel. Geen enkele Waal, niet eens de fanatiekste PS’er of FDF’er, heeft de voltallige Vlaamse bevolking publiekelijk ooit met meer minachting behandeld dan Bart De Wever. Dat het politieke wereldje daar zo makkelijk overheen stapt, laat een op eerlijkheid gesteld man als Kaaiman met verstomming achter. Wie van de liegende leider nog één woord gelooft, is rijp voor de psychiatrie. Die mag voorkruipen op de wachtlijst.

Hij lokte zijn kiezers met het uitdrukkelijke engagement om minister-president te worden, en hij sprak zo nadrukkelijk ‘uitdrukkelijk’ uit dat het het latere bedrog nog erger maakt. Een week eerder had hij al even ‘uitdrukkelijk’ verzekerd dat hij burgemeester zou blijven. ‘De omstandigheden zijn veranderd’, houdt hij de mensen nog wat meer voor domoren. Maar de omstandigheden zijn helemaal niet veranderd, die zijn exact zoals ze in januari voorspeld werden. Niet voor niets werd hij hier sinds die aankondiging ‘de liegende leider’ genoemd. Insiders hadden ons toen al ingefluisterd dat hij helemaal geen minister-president wou worden, maar dat Geert Bourgeois alleen wou plaats ruimen voor hem en voor niemand anders.

Dat maakt zijn leugens nog grover, want zo heeft hij ook de stichter van zijn partij in zijn gezicht belogen, alsof het om een onbetekenende derderangs sul ging. Als hij zijn gewetensnood, indien aanwezig, ook nog afkoopt door op uw kosten een ministerpost te schenken aan Bourgeois’ schoondochter Cieltje Van Achter, met als excuus dat nu eenmaal een Brusselse minister in de Vlaamse regering moet zetelen, is het laatste greintje fatsoen uit de N-VA verdwenen.

Het voorlaatste was al weggevlucht toen Kris Van Dijck vond dat hij als burgemeester en hoofd van de politie met meer dan 1,4 promille in zijn bloed achter het stuur mocht kruipen. Hij mag Sint-Bacchus danken dat hij maar tegen een aanhangwagen is gebotst, en niet tegen een groepje fietsende tieners. Deze verkeerscrimineel werd niet tot ontslag gedwongen, zoals in een respectabele partij dezelfde dag zou gebeuren. Nee, hij werd nog beloond ook, en zelfs met het hoogste politieke ambt in Vlaanderen! Weer een mokerslag op de neus, deze keer van alle nabestaanden van verkeersslachtoffers die door een dronken bestuurder van de weg en uit het leven zijn gemaaid.