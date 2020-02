Limburg allein

Patrick Dewael premier! Wie had het kunnen verzinnen? Altijd der Dritte im Bunde geweest, het ongelukkige broertje in de schaduw van Verhofstadt en De Gucht. Maar geduld loont.

Koning Filip rekent dezer dagen af met tal van discriminaties die van zijn België een achterlijk land maakten. Het heeft 190 jaar geduurd maar er is eindelijk een vrouwelijke eerste minister, zij het in joggende zaken, nog geen volwaardige. Ook een vrouwelijk staatshoofd komt eraan. Het kan nog even duren omdat haar pa zelf zo lang heeft moeten wachten op zijn beurt, ook in dat opzicht dient prins Charles als een afschrikwekkend voorbeeld, maar de gelukkige heeft ons verzekerd dat we op haar mogen rekenen.

Met Sabine Laruelle heeft de koning een vrouwelijke informateur benoemd, en naar iedereen plots scheen te weten is ze zelfs de eerste uit onze geschiedenis. Daarvan val je toch omver? Een allochtone premier? Een onhetero? Een onwitte? Ja, gedurende twee van de 190 jaar, en zoals bij de Goddelijke Drievuldigheid waren ook die drie verenigd in één: Elio Di Rupo, toch als hij naar de zonnebank was geweest. En dan maar laatdunkend doen over de kansen van Pete Buttigieg omdat ze in het oerconservatieve Amerika achteroplopen. Wij moeten spreken, wij.

Van sommige discriminaties heb je niet eens een vermoeden. Er is de laatste 150 jaar geen premier uit Limburg meer geweest! Voordien was er tot drie keer toe Barthélemy de Theux de Meylandt, en dat was dan nog een halve Luikenaar. Aan kandidaten nochtans geen gebrek: Willy Claes, Leo Delcroix, Steve Stevaert, Luc Dhoore, Fred Bertrand, Jef Cleeren, we vergeten er. Geen van hen is het ooit waard geacht zijn intrek te nemen in het gemeubelde pand aan de Wetstraat 16. Aan Oost-Vlamingen geen gebrek daar, West-Vlamingen meermaals, Antwerpenaren, Vlaams-Brabanders, Waals-Brabanders, Walen… Ook Luxemburg telt meerdere premiers. Onze allereerste kwam uit Bertrix, al verhuisde hij later naar Luik. Benieuwd wie van u zonder hulp van tante Wiki of nonkel Winkler weet wie dat was.

Uit Limburg sinds 1874 niemand meer. Camille Huysmans? Ja, die was van Bilzen, maar hij was al lang naar de beschaafde wereld verhuisd voor hij premier werd. En hij hield het bovendien geen halfjaar vol, toen lag zijn regering er. Om helemaal volledig te zijn: het eerste staatshoofd van ons land, regent Erasme Surlet de Chokier, was heer van Gingelom en kan dus bij Limburg worden gerekend. Maar hij werd alleen aangesteld vanwege zijn incompetentie, en hoe dan ook was hij geen eerste minister. Op het Brusselse plein dat zijn naam draagt, huist vandaag de Franstalige Gemeenschapsregering. Wie weet wie daarvan minister-president is, mag spreken.

Dat de NMBS nog altijd haar meest versleten treinstellen inzet op de lijnen naar Hasselt en Genk is al een schande, maar zo lang geen Limburger aan het hoofd van een federale regering is onduldbaar. Dat zal veranderen met Dewael. Leve de koning.