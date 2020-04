Eerst hielp een bacterie zijn bedrijf naar de knoppen, nu helpt een virus het er opnieuw bovenop. Voor Hein Deprez van Greenyard mag de lockdown nog een tijdje duren. Vooral geen restaurants heropenen.

Een lokale besmetting met de listeriabacterie, die een handvol ziekelijke bejaarden het leven kostte, stortte het groente- en fruitconcern van Deprez in de afgrond. Een mondiale besmetting met het coronavirus, die honderdduizend gezonde mensen over de Styx jaagt, heeft het er weer uitgetakeld. De ironie van het virale lot.

Het ene jaar is het andere niet, zoals mensen soms zuchten. In 2018 mislukte het overnamebod op het Amerikaanse Dole Food, dat van Hein een van de grootste groente- en fruitverdelers ter wereld zou maken. Dole, sterk in ananas en bananen, had wel een schadeclaim van 15 miljard dollar boven het hoofd hangen, omdat op een plantage in Nicaragua het denkelijk iets te overdadig gebruik van insecticiden meer plukkers dan rupsen het leven had gekost. Maar dergelijke details houden een Vlaamse ondernemer niet tegen: er schuilt een Coucke in de meesten van hen. De koop van Dole ging uiteindelijk niet door omdat de toen 94-jarige eigenaar David Murdock dwars ging liggen. Hij verkoos de participatie van een Ierse firma in zijn bedrijf boven een overname door een Belgische playboy.

Een paar maanden na die tegenslag bleek dat in het Hongaarse filiaal van Greenyard maïs, erwten, bonen, spinazie, mogelijk zelfs zurkel, met de dodelijke listeriabacterie besmet waren. Wat Hein verplichtte om zijn volledige stock terug te roepen. Verloor in een week meer dan een kwart miljard euro aan beurswaarde. Om dat verlies te dekken, en een steile schuldenberg weg te walsen, was hij verplicht te snoeien in zijn personeelsbestand en afdeling na afdeling te verkopen, beginnend met de potgrond en eindigend met de grondpot. De onreine Hongaarse fabriek werd overgenomen door Croky. Als je chips kunt verkopen met pickles en paprika, dan ook met listeria.

Dankzij het coronavirus is de grootste miserie voorbij. De een zijn dood is de ander zijn leven. Iedereen koopt massaal diepvriesgroenten in de supermarkt, en die komen allemaal van bij Hein. In één specifiek geval: van Hein naar Heijn. Dat de jaarrekening positieve cijfers zal vertonen staat vast, en omdat het boekjaar bij Greenyard eind maart wordt afgesloten en de echte lockdownmaand april is, ziet het er ook voor volgend jaar goed uit. Dat was duidelijk op de beurs: in één klap 16 procent omhoog. Als je eerst 80 procent bent gezakt, is dat geen grote troost. Maar verstandige beleggers, om eens een contradictio in terminis te gebruiken, stappen in als de bodemkoers bereikt is. Behalve wanneer die nul is, zoals bij Arco.